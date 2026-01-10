Устойчивое развитие розничной торговли

Это самый высокий рост за последние пять лет, отражающий быстрое восстановление покупательной способности и укрепление доверия потребителей к внутреннему рынку, а также поддержку товаров отечественного производства в рамках программы «Вьетнамцы отдают приоритет вьетнамским товарам».

Покупатели выбирают товары в супермаркете. (Фото: ВИА)

Примечательно, что по всей стране была расширена, модернизирована и обновлена современная инфраструктура дистрибуции, включающая около 1 300 супермаркетов и 280 действующих торговых центров. Одновременно активно развиваются платформы электронной коммерции и социальные сети, объём транзакций на которых достиг 32 млрд долларов США, что составляет около 12 % совокупной выручки всего рынка.



Эти факторы способствовали повышению качества покупательского опыта и постепенно стали важным драйвером прорывного развития внутренней торговли и розничного сектора, укрепляя их конкурентоспособность по сравнению с иностранными ритейлерами. Одновременно это помогает внутреннему торгово-розничному рынку лучше противостоять глобальным колебаниям, отражая жизнеспособность экономики, переходящей от традиционной к современной модели, и создавая благоприятные условия для формирования цепочек поставок, межрегиональных связей и сбыта продукции.



Однако наряду с этим сохраняются ограничения, из-за которых рынок розничной торговли Вьетнама пока не является по-настоящему устойчивым. Ключевая слабость заключается в неравномерном развитии распределительной сети: в сельских районах из-за низких доходов потребление по-прежнему в основном опирается на традиционные каналы, такие как мелкие рынки, при этом уровень сервиса и потребительский опыт остаются ограниченными. Логистическая инфраструктура и электронные платежи всё ещё недостаточно развиты и малoэффективны; административные процедуры сложны, аренда торговых площадей обходится дорого, а кадровый потенциал остаётся слабым.



Хотя конкурентоспособность отечественных розничных компаний улучшилась, по сравнению с предприятиями с иностранными инвестициями они уступают по масштабу, финансовым возможностям, уровню внедрения современных технологий и качеству корпоративного управления. Нечестная конкуренция, распространение контрафактных и некачественных товаров, непрозрачность рыночной информации и слабая защита прав потребителей также являются серьёзными барьерами, делающими внутренний рынок уязвимым.



Для преодоления этих проблем государственным органам необходимо ускорить упрощение и реформирование административных процедур с целью снижения издержек бизнеса; продолжать инвестировать в логистику, транспорт и электронные платежи, особенно в отдалённых и труднодоступных районах; эффективно контролировать рынок для борьбы с контрафактом и защиты потребителей. Что касается розничных предприятий, необходимо поощрять внедрение гибридных моделей бизнеса, сочетающих онлайн- и офлайн-каналы, расширять деятельность в ещё неосвоенные регионы, повышать качество услуг и усиливать подготовку кадров.



Логистическим предприятиям необходимо активизировать инвестиции в цифровизацию, оптимизацию маршрутов, строительство региональных холодильных складов и интеграцию с распределительными центрами, чтобы снижать издержки и повышать эффективность поддержки розничной торговли в соответствии со стратегией развития розничного рынка. Тем самым можно сформировать устойчивый и прозрачный внутренний торговый рынок, лучше удовлетворяющий потребности населения в товарах и повышающий устойчивость внутреннего рынка к глобальным колебаниям.