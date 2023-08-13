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Устойчивое развитие морских городов: требуются синхронные решения
• Множество преимуществ разработки
В стране насчитывается более 40 прибрежных городских районов, таких как Хошимин, Дананг, Нячанг (Кханьхоа), Вунгтау (Бариа-Вунгтау), Ратьжа, Фукуок (Киенжанг), городские территории, в том числе прибрежные города, вносят около 70% в рост национального ВВП и все больше проявляют свою значимость в социально-экономическом развитии страны.
Говоря о преимуществах морского экономического развития в населенных пунктах, включая морские города, доцент До Ту Лан, бывший заместитель директора Департамента городского развития (Министерство строительства), сказала, что Вьетнам, имеющий более 3200 км береговой линии с островами Хоангша, Чыонгша и тысячами островов и заливов с множеством красивых природных ландшафтов, обладает большим потенциалом для развития морской экономики.
Особенно в мягком тропическом климате, в южных регионах, где круглый гол и тепло и прохладно, что очень благоприятно и удобно для разнообразной морской хозяйственной деятельности. Естественная экология прибрежных городов Вьетнама имеет переходный уровень от гор к морю, включая тропические леса на известняковых горах, мангровые заросли, континентальные шельфы и экология островов и полуостровов, подземная экология, такая как кораллы, морская трава, экология залива, экология океана, экология эстуариев с морем и так далее.
По словам доктора Нгуен Нгок Хиеу (Университет Вьет Дык), прибрежные города занимают особое положение для развития индустрии туризма, обладая высокой конкурентоспособностью, что помогает повысить привлекательность крупных городских центров в регионе, положительно влияя на региональную и национальную экономику.
• Параллельные решения
В стратегии устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 г. с перспективой до 2045 г. поставлена цель, согласно которой к 2030 г. морская экономика будет составлять около 10% ВВП страны, а на экономику 28 приморских провинций и городов приходится 65-70% ВВП страны. К 2045 году Вьетнам станет сильной морской страной, а морская экономика будет вносить важный вклад в экономику.
Эксперты говорят, что с точки зрения планирования и архитектуры неизбежной тенденцией в будущем является переход Вьетнама к экологической, умной морской городской модели, адаптации к изменению климата и устойчивому развитию. Поэтому прибрежное городское планирование должно быть направлено на обслуживание людей, иметь баланс, обеспечивающий как местных жителей, так и туристов.
Вместе с доцентом До Ту Лан и доктором Дао Нгок Ньы (Департамент городского развития - Министерство строительства) необходимо разработать урбанистический дизайн для прибрежных городских районов, особенно для пространства, расположеного вблизи моря.
Обеспокоенный аспектом развития туризма в прибрежных городах, доцент Фам Чунг Лыонг, заместитель председателя Вьетнамской ассоциации защиты морских ресурсов и окружающей среды, член Национальной консультативной группы по планированию, сказал, что для обеспечения стандартов умных городов планируется интегрировать план применения технологий 4.0 в план развития прибрежных туристических городов.
Кроме того, необходимо сосредоточиться на применении технологий для поощрения использования альтернативной энергии, экономии электроэнергии и воды, а также повторного использования отходов в туристических услугах. В частности, необходимо усовершенствовать систему сбора и обработки отходов от туризма, чтобы свести к минимуму негативное воздействие туризма на окружающую среду в целом и морскую среду в частности.
Наряду с этим необходимо сосредоточить внимание на совершенствовании градостроительного потенциала всех уровней власти.