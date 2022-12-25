Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Устойчивое городское развитие, адаптирующееся к изменению климата

Урбанизация, городское развитие и хозяйство играют важную роль в социально-экономическом росте каждого государства, в том числе и Вьетнама Урбанизация, городское развитие и хозяйство играют важную роль в социально-экономическом росте каждого государства, в том числе и Вьетнама. Однако, урбанизация приводит к загрязнению окружающей среды и усилению изменения климата. Поэтому планировка, строительство, управление и развитие городов в условиях адаптации к неблагоприятным воздействиям изменения климата и достижение сокращения выбросов парниковых газов для защиты окружающей среды являются проблемами, которые интересуют многих руководителей и специалистов. В связи с этим, нужно принять подходящие меры.

Согласно отчете, до 2021 во Вьетнаме насчитывались более 860 городских районов, пропорция урбанизации достигла почти 40%. Это мотивация для социально-экономического развития, продвижения структуры экономики и экономики труда в направлении индустриализации и модернизации. Однако, по словам доктора, заместителя директора Департамента по изменению климата при Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Нгуен Туан Куанга, в настоящее время, в зависимости от географического положения, городские районы Вьетнама по-разному страдают от влияния изменения климата (приливы, оползни, наводнения…). Прогнозируется, что, если уровень моря поднимется на 100 см, дельта Меконга будет в риске затопления, более 47,3% площади, а дельта Красной реки- около 13,2%.

Кроме того, плотность населения, рост экономической деятельности, высокая плотность транспорта и высокое энергопотребление в городских районах являются основными источниками выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата.

Доктор, архитектор Нго Минь Хунг и доцент Ле Тхи Ким Оань университета Ван Ланг отметили дополнительно, что в городских районах наблюдаются нехватка воды, волны тепла, загрязнение отходами и т. д., которые влияют на социально-экономическую жизнь. Качество воздуха становится все хуже. Температура воздуха в центре городов часто более высокая, чем в пригороде и сельских районах из-за низкого уровня растительного покрова, большого поглощения тепла асфальтом и промышленных зон.., есть естественные препятствия от ветра в виде высотных зданий, выбросы углекислого газа от транспорта и энергопотребления.

Специалисты подтвердили, что города играют главную роль в сокращении выбросов парниковых газов как в мире, так и во Вьетнаме (городские районы потребляют 2/3 общей энергетики и вырабатывают 70% выброса газа). Предпринят ряд ключевых мер предотвращения: проверка, урегулирование, дополнение нормативно-правовых актов, технических критериев и правил, касающихся строительства, управления и развития городов с целью эффективного реагирования на изменение климата, осуществление планировки, стройки, управления и развития городских районов в соответствии с положением, целями, задачами и решениями в национальной стратегии в области изменения климата до 2050 г. и Национальный план действий по реагированию на изменение климата на период 2021–2030 гг. с видением до 2050 г. с целью выполнения обязательств Вьетнама по нулевым выбросам до 2050 г..

Необходимо принимать такие меры, как развитие городских территорий с критерием “чистый ноль”, строительство по «зеленым» стандартам, использование «зеленых» материалов, формирование системы мониторинга и предупреждения и контроля рисков климата, увеличение площади деревьев в городских районах, использование возобновляемой энергии, повторное использование отходов, увеличение инвестиций в городскую инфраструктуру, приоритетное использование общественного транспорта.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top