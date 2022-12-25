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Устойчивое городское развитие, адаптирующееся к изменению климата
Согласно отчете, до 2021 во Вьетнаме насчитывались более 860 городских районов, пропорция урбанизации достигла почти 40%. Это мотивация для социально-экономического развития, продвижения структуры экономики и экономики труда в направлении индустриализации и модернизации. Однако, по словам доктора, заместителя директора Департамента по изменению климата при Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Нгуен Туан Куанга, в настоящее время, в зависимости от географического положения, городские районы Вьетнама по-разному страдают от влияния изменения климата (приливы, оползни, наводнения…). Прогнозируется, что, если уровень моря поднимется на 100 см, дельта Меконга будет в риске затопления, более 47,3% площади, а дельта Красной реки- около 13,2%.
Кроме того, плотность населения, рост экономической деятельности, высокая плотность транспорта и высокое энергопотребление в городских районах являются основными источниками выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата.
Доктор, архитектор Нго Минь Хунг и доцент Ле Тхи Ким Оань университета Ван Ланг отметили дополнительно, что в городских районах наблюдаются нехватка воды, волны тепла, загрязнение отходами и т. д., которые влияют на социально-экономическую жизнь. Качество воздуха становится все хуже. Температура воздуха в центре городов часто более высокая, чем в пригороде и сельских районах из-за низкого уровня растительного покрова, большого поглощения тепла асфальтом и промышленных зон.., есть естественные препятствия от ветра в виде высотных зданий, выбросы углекислого газа от транспорта и энергопотребления.
Специалисты подтвердили, что города играют главную роль в сокращении выбросов парниковых газов как в мире, так и во Вьетнаме (городские районы потребляют 2/3 общей энергетики и вырабатывают 70% выброса газа). Предпринят ряд ключевых мер предотвращения: проверка, урегулирование, дополнение нормативно-правовых актов, технических критериев и правил, касающихся строительства, управления и развития городов с целью эффективного реагирования на изменение климата, осуществление планировки, стройки, управления и развития городских районов в соответствии с положением, целями, задачами и решениями в национальной стратегии в области изменения климата до 2050 г. и Национальный план действий по реагированию на изменение климата на период 2021–2030 гг. с видением до 2050 г. с целью выполнения обязательств Вьетнама по нулевым выбросам до 2050 г..
Необходимо принимать такие меры, как развитие городских территорий с критерием “чистый ноль”, строительство по «зеленым» стандартам, использование «зеленых» материалов, формирование системы мониторинга и предупреждения и контроля рисков климата, увеличение площади деревьев в городских районах, использование возобновляемой энергии, повторное использование отходов, увеличение инвестиций в городскую инфраструктуру, приоритетное использование общественного транспорта.