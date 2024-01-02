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Устойчивая макроэкономическая стабильность имеет решающее значение для реализации целей роста

В условиях глобальной неопределенности постоянное поддержание макроэкономической стабильности станет важной основой для достижения Вьетнамом целевого показателя роста в следующем году, заявила директор Генерального статистического управления (GSO) Нгуен Тхи Хыонг. В интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству, она отметила положительную динамику социально-экономической ситуации в стране в 2023 году, которая проявляется в макроэкономической стабильности, контролируемой инфляции, гарантированных основных балансах и достижении целевых показателей во многих областях, что даёт Вьетнаму «луч надежды» в экономической ситуации в регионе и мире.

Несмотря на глобальную экономическую неопределенность, вьетнамская экономика в этом году сохранила темпы роста, причем улучшения отмечались ежеквартально - 3,41% в первом квартале, 4,25% во втором квартале, 5,47% в третьем квартале и 6,72% в четвертом квартале. В результате валовой внутренний продукт (ВВП) в 2023 году увеличился на 5,05% по сравнению с 2022 годом, отметила она.

Между тем, по прогнозам, скрытые риски, исходящие от мировой экономики, сохранятся в 2024 году и продолжат негативно влиять на перспективы восстановления экономики Вьетнама.

В стране по-прежнему слабы традиционные стимулы, а новые остаются неясными. Поэтому, по прогнозам, в следующем году экономика продолжит сталкиваться с целым рядом трудностей и вызовов. По словам Нгуен Тхи Хыонг, последствия мирового экономического спада после пандемии COVID-19 будут продолжать сказываться и на вьетнамской экономике, по крайней мере, в первой половине 2024 года, прежде чем появятся более позитивные признаки.

По мнению чиновника, драйверами роста в следующем году станут продолжающееся расширение агро-лесо-рыболовного сектора, государственные инвестиции, особенно в инфраструктуру, привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также сектор услуг, который будет развиваться благодаря активному восстановлению туризма.

Среди других стимулов - политика стимулирования торговли и внутреннего потребления, которая поддерживает рост в таких секторах, как воздушный транспорт, оптовая и розничная торговля, размещение, гостиничный бизнес, финансовые и туристические услуги.

Кроме того, по ее мнению, сохраняющаяся стабильность нерыночных услуг, инфляция на разумном уровне, восстановление промышленности и занятости, а также реформа заработной платы также поддержат внутреннее потребление.

По словам чиновника, поскольку 2024 год имеет решающее значение для реализации экономических целей на 2021-2025 годы, правительство, министерства, отрасли и местные органы власти приложат все усилия. В условиях глобальной неопределенности дальнейшее поддержание макроэкономической стабильности станет важной основой для достижения Вьетнамом целевых показателей роста в следующем году.

Для достижения целевых показателей роста на каждый квартал и на весь 2024 год она отметила необходимость поддерживать экономическую, политическую и социальную стабильность для повышения доверия инвесторов, должным образом контролировать инфляцию, проводить фискальную и монетарную политику для облегчения доступа бизнеса к кредитам, увеличивать государственные инвестиции и устранять «узкие места» на рынках земли, недвижимости, строительства, туризма и капитала.

Нгуен Тхи Хыонг также отметила необходимость сокращения или продления сроков уплаты налогов и сборов, оказания помощи компаниям в поиске новых рынков и использовании подписанных соглашений о свободной торговле, ускорения переговоров и подписания новых сделок, а также содействия реформе административных процедур для создания благоприятных условий ведения бизнеса.

По словам руководителя GSO, эффективная реализация программ стимулирования внутренней торговли, распространение товаров с помощью цифровых платформ, поощрение вьетнамцев отдавать предпочтение вьетнамским товарам, модернизация систем распределения в сельских и горных районах и стимулирование внутреннего потребительского спроса также важны для стимулирования роста.

ВИА/ИЖВ

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