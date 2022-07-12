Установление бизнес-контактов между малым и средним бизнесом Вьетнама и вьетнамскими эмигрантами в Таиланде

Сообщество 1000 предприятий вьетнамских эмигрантов в Таиланде работает во многих сферах, некоторые из них расширяют свой бизнес за рубежом, в том числе во Вьетнаме.

Утром 11 июля в Ханое Национальный комитет по делам вьетнамских граждан за рубежом при МИДе Вьетнама совместно с Ассоциацией малого и среднего предпринимательства провел Форум на тему «Установление бизнес-контактов между предприятиями вьетнамских эмигрантов в Таиланде и ханойскими деловыми кругами».

Форум стал площадкой для представления средними и малыми предприятиями Ханоя своего торгового и инвестиционного потенциала и установления прямых связей между бизнесом двух сторон в таких перспективных сферах, как торговля, туризм, внешняя торговля и др.

Выступая на открытии форума, помощник министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг сообщила, что Таиланд является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в АСЕАН и девятым по величине инвестором Вьетнама.

Вьетнам также является вторым крупнейшим партнером Таиланда в АСЕАН. Обе экономики динамично развиваются, а у потребителей обеих стран схожие предпочтения в продуктах и услугах, поэтому потенциал для дальнейшего развития все еще велик.

Вьетнамская диаспора в Таиланде играет все более важную роль в жизни страны благодаря своей активной деятельности и авторитету, поэтому она вносит большой вклад в развитие Таиланда и является связующим мостом между двумя странами.