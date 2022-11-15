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Успешные переговоры о репатриации золотой печати «Хоанг Де Чи Бао»
В результате исследования и сопоставления документов можно определить, что золотая печать «Хоанг Де Чи Бао», выставляемая на аукционах Millon, является подлинным и точным артефактом, отчеканенным в 4-м году правления Минь Манга (1823 г.), о чем написано в летописи и в Протоколе передачи печати французским колониальным правительством главе государства Бао Даю 8 марта 1952 года, и в настоящее время хранящемся в Национальном архивном центре I.
По результатам определения подлинности золотой печати обе стороны согласились передать золотую печать «Хоанг Де Чи Бао» вьетнамской стороне в духе консенсуса между двумя сторонами. В то же время обе стороны договорились провести соответствующие юридические процессы и процедуры, чтобы репатриировать золотую печать во Вьетнам в соответствии с законами Вьетнама и Франции.
В ближайшее время Министерство культуры, спорта и туризма продолжит прилагать усилия вместе с соответствующими министерствами, ведомствами, организациями и частными лицами для координации с аукционным домом Millon реализации дорожной карты процедур репатриации, чтобы золотая печать «Хоанг Де Чи Бао» вернулась во Вьетнам как можно скорее, обеспечивая правовые нормы двух стран.
Это также очень значимая работа по обеспечению целостности культурного наследия - важному содержанию, которому ЮНЕСКО уделяет большое внимание, и в то же время демонстрирует роль Вьетнама в реализации конвенций о культурном наследии, к которым присоединился Вьетнам.
Ранее, 19 октября 2022 года, на сайте аукционного дома Millon, Париж, Франция, была размещена информация о том, что на торги будут выставлены 329 предметов антиквариата, в том числе золотая печать «Император чи бао» династии Нгуен, изготовленная в 1823 году во время правления Минь Манга (1820-1841) (лот 101) коллекции «Вьетнамское искусство» в 11:00 31 октября 2022 года (по парижскому времени).