Успешно реализовать Резолюцию XIV съезда Партии и уверенно вывести страну в новую эпоху

Премьер-министр Фам Минь Тьинь представляет программу действий по реализации Резолюции XIV съезда Партии на конференции 7 февраля. Фото: ВИА

Утром 7 февраля на общенациональной онлайн-конференции по изучению, усвоению и организации реализации Резолюции XIV съезда Партии, организованной Политбюро и Секретариатом ЦК КПВ, Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь представил тематический доклад «Программа действий по реализации Резолюции XIV всевьетнамского съезда Партии» (программа действий).

Сочетание стратегического масштаба с конкретикой и практической реализуемостью

Премьер-министр Правительства сообщил, что Программа действий является прорывным шагом, призванным обеспечить эффективную реализацию Резолюции съезда. Её цели заключаются в том, чтобы твёрдо сохранять мирную и стабильную обстановку; обеспечивать быстрое и устойчивое развитие страны и надёжно защищать Социалистическую Республику Вьетнам; добиваться двузначных темпов экономического роста; непрерывно улучшать и всесторонне повышать уровень жизни народа, нацеливаясь на успешную реализацию двух стратегических «100-летних» целей; уверенно вести страну в новую эпоху - эпоху богатого, процветающего, цивилизованного и счастливого развития, последовательно продвигаясь к социализму.

По словам Премьер-министра, Программа действий имеет особо важное значение и является новаторским подходом: она сочетает стратегический, комплексный характер с конкретикой, практической направленностью, экономией времени и осуществимостью, тем самым способствует скорейшему воплощению Резолюции съезда в жизнь, эффективно продвигая её во всех сферах, чтобы народ как можно быстрее смог наслаждаться плодами XIV съезда.

При этом Программа действий наглядно и чётко отражает Резолюцию XIV съезда Партии через конкретные задачи, программы и проекты; она включает 12 основных групп задач, 6 ключевых задач и 3 стратегических прорыва. В особенности 3 приложения являются акцентом, поскольку в них ясно представлены 30 ключевых общенациональных показателей, 38 показателей по отраслям, сферам и местностям, а также 272 задачи, программы, проекты и важнейшие стратегические объекты на период 2026–2030 годов, такие как проект высокоскоростной железной дороги Север - Юг, атомная электростанция, аэропорты, крупные порты, национальная база данных, завод по производству чипов, культурные и социальные проекты и др. Программа действий подчёркивает прорыв в организации исполнения, увязанный с децентрализацией и делегированием полномочий, чётким распределением обязанностей, распределением ресурсов и системой измерения и оценки результатов.

*Определение новой модели экономического роста, устойчивое развитие общества

Премьер-министр Правительства сообщил, что Программа действий определяет необходимость продолжать формирование и комплексное совершенствование институтов, обеспечивающих быстрое и устойчивое развитие страны; осуществить переход от модели, ориентированной на управление, к модели созидания развития и реально превратить институты в конкурентное преимущество страны; совершенствовать институты в увязке с усилением децентрализации и делегирования полномочий одновременно с распределением ресурсов, повышением исполнительской способности, усилением проверок и надзора; решительно перейти от предварительного контроля к последующему контролю. При этом предусматривается создание правовой базы, стимулирующей развитие цифровой экономики, «зелёной» экономики, финансовых технологий, криптоактивов, искусственного интеллекта (ИИ), электронной коммерции, новых технологий и др.

Говоря о формировании новой модели роста, реструктуризации экономики и ускорении индустриализации и модернизации, Премьер-министр Правительства отметил, что Программа действий исходит из того, что наука и технологии, инновации и цифровая трансформация являются ключевыми драйверами; при этом основной акцент делается на повышении производительности, качества, эффективности и конкурентоспособности экономики.

Всенациональная гибридная конференция проходит 7 февраля для усвоению и реализации Резолюции XIV съезда Партии. (Фото: ВИА)

В соответствии с этим предусматривается ускоренное развитие цифровой экономики, зелёной экономики, циркулярной экономики, экономики совместного потребления и экономики знаний; наращивание производственного потенциала базовых и стратегических отраслей промышленности, таких как электроника, машиностроение и производство оборудования, новые материалы, атомная энергетика, железнодорожная отрасль; активное развитие новых и перспективных отраслей и направлений, включая полупроводниковые чипы, искусственный интеллект (ИИ), возобновляемую энергетику; развитие и запуск новых экономических моделей, таких как международный финансовый центр, зона свободной торговли, трансграничные экономические зоны, низковысотная экономика, экономика данных…

По его словам, Программа действий определяет задачу мощного и всестороннего развития культуры и вьетнамского человека. Основной акцент делается на развитии передовой вьетнамской культуры, пропитанной национальной самобытностью; на раскрытии культурных и духовных ценностей на основе принципов национальности, научности и народности, чтобы они стали фундаментом и внутренней силой, стимулирующей быстрое и устойчивое развитие. Предусматривается эффективная реализация Национальной системы ценностей, Системы культурных ценностей, Системы семейных ценностей и норм вьетнамского человека. В частности, будет развернута Национальная целевая программа развития культуры; активизировано развитие культурных индустрий и индустрии развлечений; построен ряд культурных и спортивных объектов международного уровня…

Говоря о формировании современной общенациональной системы образования, сопоставимой с уровнем региона и мира, Премьер-министр Правительства отметил, что Программа действий чётко определяет приоритет: развивать общенациональное образование по принципам «стандартизации, модернизации, демократизации, социализации и международной интеграции»; обеспечивать равный доступ к образованию и всесторонне повышать качество обучения и подготовки кадров; усиливать преподавание и изучение иностранных языков, продвигать интегрированные образовательные модели, научные исследования, развитие цифровых навыков, компетенций в области искусственного интеллекта (ИИ) и подготовку граждан глобального мира; сформировать прорывные механизмы и политики и инвестировать в развитие ряда вузов до уровня ведущих стран; активизировать подготовку высококвалифицированных кадров в стратегических и приоритетных отраслях и сферах, в том числе подготовить 100 тысяч инженеров в области полупроводников к 2030 году…

Что касается прорывов в развитии науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, а также зелёной трансформации, Премьер-министр Фам Минь Тьинь сообщил, что основное внимание будет уделено реализации Плана № 01 Центрального руководящего комитета по реализации Резолюции № 57 Политбюро и Резолюции № 71 Правительства, приоритетом которых является повышение национального научно-технологического потенциала. Предусматривается сосредоточиться на развитии 11 групп стратегических технологий; ускорять инновации и цифровую трансформацию на всех уровнях и во всех отраслях; увеличивать инвестиции в инфраструктуру для науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации; стимулировать развитие цифровой экономики, цифрового общества и цифрового гражданина, а также формировать по всей стране национальную экосистему инновационного стартап-предпринимательства.

* Гибкие институты, бесперебойная инфраструктура, умные люди

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Программа действий чётко отражает необходимость эффективного управления и рационального использования ресурсов, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата на основе применения науки и технологий и цифровой трансформации; укрепления обороны и безопасности; строительства Вьетнамской народной армии (ВНА) и Сил народной общественной безопасности - революционных, регулярных, элитных и современных сил; активного, комплексного и творческого развертывания внешней деятельности и глубокой, всесторонней и эффективной международной интеграции.

Что касается усиленного раскрытия субъектной роли народа, социалистической демократии и силы великого национального единства, Премьер-министр Правительства отметил, что Программа действий предусматривает последовательное проведение в жизнь руководящих принципов «народ - корень», «сила от народа», согласно которой народ является субъектом, центром, целью, движущей силой и ресурсом развития, строительства и защиты Отечества. В этой связи приоритетом становится формирование и совершенствование механизмов и политик для эффективной реализации принципа «народ знает, народ обсуждает, народ делает, народ проверяет, народ контролирует, народ осуществляет надзор, народ пользуется плодами», а также укрепление роли народа в процессе выработки политики. Предусматривается расширение народовластия, усиление демократии на низовом уровне, качественная реализация политики в отношении национальностей, религии, верований, а также в отношении вьетнамцев, проживающих за рубежом…

* Программа действий должна реализовываться комплексно и эффективно

Для эффективной реализации Программы действий Премьер-министр Правительства обозначил 6 конкретных решений. В частности, требуется инициативность, активность и гибкость всех уровней, отраслей и местных властей. Все уровни, отрасли, местные власти, а также ведомства и подразделения политической системы от центра до низового уровня, исходя из своих функций, задач и полномочий, должны проявить инициативу и в срочном порядке незамедлительно разработать собственные программы действий и конкретные планы реализации в духе высокой решимости, больших усилий и решительных действий.

Чтобы как можно скорее воплотить Резолюцию XIV съезда Партии в реальную общественную жизнь, Премьер-министр Правительства потребовал от всех уровней, отраслей и местных властей сосредоточиться на пересмотрении и совершенствовании системы правовых норм во всех сферах; полно и своевременно институционализировать Резолюцию XIV съезда Партии, а также стратегические тематические резолюции Политбюро; устранить «узкие места», снизить издержки соблюдения требований для граждан и бизнеса; решительно не допустить, чтобы институциональные и правовые трудности и препятствия приводили к заторам и сдерживали развитие, влияя на выполнение поставленных целей и задач.

Говоря о решениях по мобилизации ресурсов, Премьер-министр Правительства отметил необходимость выработки прорывных механизмов и политик для разблокирования, распределения и эффективного использования всех ресурсов в различных формах, в духе согласования интересов и разделения рисков, включая ресурсы государства, населения и бизнеса, заёмные средства, внутренние и внешние ресурсы, прямые и портфельные инвестиции и т. д.; сосредоточиться на увеличении доходов и экономии расходов; повышать долю расходов на инвестиции в развитие; выпускать облигации для инвестирования в стратегические инфраструктурные объекты.

Говоря о решениях по развитию человеческих ресурсов, Премьер-министр предложил сосредоточиться на подготовке и развитии высококачественных кадров для системы государственного управления и частного сектора; провести пересмотр и сформировать политику по привлечению и использованию талантов, особенно в ключевых сферах экономики; создать особые, более конкурентоспособные механизмы для привлечения учёных и экспертов - вьетнамцев, проживающих за рубежом, а также иностранных специалистов.