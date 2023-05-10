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Успейте приобретать билеты Vietjet за 0 VND!
С 10 по 17 мая 2023 года, на сайте www.vietjetair.com и в мобильном приложении Vietjet Air будет доступен миллион билетов стоимостью 0 VND (Без учета налогов, сборов, праздников каждого рынка). Благодаря гибкому расписанию рейсов с 10 августа по 12 декабря 2023 года на всей сети внутренних и международных рейсов, открывается прекрасная возможность спланировать лето на новых маршрутах в Австралию (Сидней, Мельбурн, Брисбен), в Японию, Южную Корею, Гонконг, Тайвань и т. д.
В частности, при успешной покупке билета в период с 10 мая по 15 августа 2023 года посажиры получат дополнительный электронный ваучер на 100.000 VND на https://evoucher.vietjetair.com/ для следующего рейса во всей направления с 10 августа до конца 31 декабря 2023 года. Кроме того, Vietjet балует своих пассажиров программой лояльности Vietjet SkyJoy, в рамках которой пассажиры могут использовать премиальные баллы SkyPoints для погашения ваучеров Vietjet и услуг от 250 любимых брендов ресторанов, курортов и покупки во Вьетнаме и т. д. через мобильное приложение SkyJoy или сайт https://skyjoy.vietjetair.com/.
Что еще более интересно, пассажиры Vietjet будут наслаждаться привлекательными художественными представлениями от земли до облаков, включая маскарад, встречи со кумирами, фестиваль «Ночной летний парад». Бронируйте билеты на Vietjet прямо сейчас, чтобы открывать для себя все, превращаться в любого из ваших любимых персонажей и получать привлекательные подарки на рейсах.
Не пропустите информацию о событиях, подарках и привлекательных предложениях на сайте www.vietjetair.com и на фан-странице: www.facebook.com/vietjetvietnam.