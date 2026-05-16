НОВОСТИ

Усовершенствование особых институциональных механизмов и создание новых драйверов для быстрого и устойчивого развития города Хошимин

Утром 15 мая в Ханое Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам провёл заседание Политбюро ЦК КПВ, на котором были рассмотрены итоги трёх лет реализации Резолюции № 31-NQ/TW Политбюро о направлениях и задачах развития города Хошимин до 2030 года с перспективой до 2045 года.
  Генсек, Президент То Лам председательствует на заседании Политбюро. Фото: ВИА  
На заседании делегаты заслушали доклад и рассмотрели результаты выполнения городом Хошимин Резолюции № 31-NQ/TW Политбюро. За прошедшее время город Хошимин сосредоточил усилия на тесной координации с ЦК, комиссиями, министерствами, ведомствами, экспертами и учёными для оперативного подведения итогов практической реализации и всесторонней оценки результатов выполнения данной резолюции. Одновременно город активно проводил исследования, готовил предложения и консультировал Политбюро по вопросу принятия новой резолюции о строительстве и развитии города Хошимин в новую эпоху. Подготовка проекта и текста резолюции велась серьёзно и тщательно, с учётом практических потребностей развития города и стратегических ориентиров развития страны на новом этапе.

Особо важное значение имеет то, что Политбюро уделяет внимание руководству и координации исследований по разработке новой резолюции для города Хошимин. Это свидетельствует о глубоком внимании, доверии и больших ожиданиях ЦК в отношении города. Новая резолюция станет не только важной политической основой для дальнейшего укрепления роли города Хошимин как локомотива экономики, центра роста страны, а также экономического, финансового, научно-технологического и инновационного центра Вьетнама и региона, но и создаст фундамент для изучения и разработки Закона об особом городском статусе города Хошимин, поэтапного совершенствования особых институциональных механизмов, расширения пространства для развития и формирования новых стимулов для быстрого и устойчивого развития города в предстоящий период

ВИА/ИЖВ

Хошимин и столица Вьентьян (Лаос) активизируют сотрудничество на период 2026–2030 годов

Стороны будут продвигать сотрудничество в области партийного строительства, формирования политической системы и социально-экономического развития; усиливать обмен опытом между Народным советом Хошимина и Народным советом столицы Вьентьян в вопросах подготовки подзаконных нормативных актов, надзорной деятельности и принятия решений по важным вопросам.
