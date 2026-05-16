НОВОСТИ
Усовершенствование особых институциональных механизмов и создание новых драйверов для быстрого и устойчивого развития города Хошимин
Особо важное значение имеет то, что Политбюро уделяет внимание руководству и координации исследований по разработке новой резолюции для города Хошимин. Это свидетельствует о глубоком внимании, доверии и больших ожиданиях ЦК в отношении города. Новая резолюция станет не только важной политической основой для дальнейшего укрепления роли города Хошимин как локомотива экономики, центра роста страны, а также экономического, финансового, научно-технологического и инновационного центра Вьетнама и региона, но и создаст фундамент для изучения и разработки Закона об особом городском статусе города Хошимин, поэтапного совершенствования особых институциональных механизмов, расширения пространства для развития и формирования новых стимулов для быстрого и устойчивого развития города в предстоящий период