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Ускорение туристического сезона в конце года, стимулирование турпотока в 2023 году
* Активное продвижение для привлечения клиентов
По данным Департамента туризма Куангниня, после Восточноазиатского межрегионального туристического форума (EATOF) Куангнинь постоянно принимал большие группы иностранных туристов, например, 150 корейских гостей, 650 малазийцев и 150 французских туристов насладились роскошным ночным круизом по бухте Халонг... Это также важный шаг для Куангниня продолжать работу над развертыванием синхронных решений, чтобы туристический рынок в конце года мог пожинать много положительных результатов, достигнув цели приветствовать 11,5-12 млн. посетителей и стать ярким пятном вьетнамского туризма в 2022 году.
Директор Департамента туризма Куангниня Фам Нгок Тхуй сказал: «В конце года сектор туризма обычно в основном использует иностранных посетителей, но теперь внутренний и международный туристический рынок играют одинаково важную роль. Куангнинь продолжит проактивно продвигать эффективность туристических связей между населенными пунктами, уделяя особое внимание южному региону. Наряду с этим, провинция использует международные рынки, которые демонстрируют признаки хорошего роста, такие как РК, Япония, Индия...
Международная туристическая ярмарка (VITM) проходила в Дананге с 9 по 11 декабря на тему «Развитие морского туризма с использованием сильных сторон вьетнамского туризма». Ярмарка направлена на привлечение предприятий, занимающихся спортивным туризмом (гольф, парусный спорт, серфинг...), курортным туризмом, предприятиями MICE, а также приключенческими туризмом из Вьетнама и международного сообщества. На ярмарке было около 350 стендов, из них 15% международных; гости посетили около 2.000 раз вьетнамские и международные предприятия, было привлечено около 30.000 вьетнамских и иностранных посетителей для посещения и покупки продуктов.
По данным Департамента туризма Ханоя, общее количество туристов, прибывших в столицу за 11 месяцев 2022 года, оценивается более чем в 17 млн. человек, что более чем в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом иностранные туристы составляют 1,27 млн., внутренние туристы - около 15,75 млн. В первые дни декабря 2021 года состоялся Ханойский фестиваль туризма аозай 2022, оставивший множество впечатлений у жителей, посетителей, дизайнеров и подразделений-участников. Ханойский фестиваль туризма аозай 2022 привлек более 30.000 жителей и гостей. Департамент туризма Ханоя будет продолжать координировать свои действия с соответствующими подразделениями для организации ежегодного Ханойского туристического фестиваля аозай, чтобы представить аозай, связанный с туризмом, и стать «послом туризма» Ханоя и всей страны…
*Эффективное использование пикового сезона международного туризма
В ожидании того, что в последние месяцы года поток зимних посетителей вернется и международный туристический рынок «разогреется», туристические предприятия также прилагают усилия для обновления продуктов и услуг, развертывания многих пакетов стимулов, в то же время инвестируя в техническое обслуживание и модернизацию объектов для привлечения иностранных посетителей, эффективно используя пик сезона международного туризма (зимний сезон, празднование Рождества и Нового года 2023).
Многие туроператоры также активно продвигали туризм на международных рынках, чтобы привлечь туристов в Куангнинь с помощью множества привлекательных пакетов стимулирования туризма. В частности, компания «Технологии и туризм» BestPrice активно реализовала множество пакетов рекламных акций, направленных на основные туристические рынки Куангниня, такие как Австралия, США, Сингапур и Индия. международная туристическая компания ETG Vietnam способствует продвижению на основных рынках, таких как США, Австралия, Индия; сосредоточивает внимание на продвижении туров, сочетающих ночные круизы по бухте Халонг в течение 2-3 дней на рынке РК и Сингапура, чтобы удовлетворить спрос туристов на курортный туризм и познакомиться с мировым природным наследием после длительного воздействия эпидемии.
Прогнозируя международный туризм в ближайшем будущем, г-н Нгуен Куок Ки, председатель совета директоров Vietravel Holdings, сказал: «Для привлечения иностранных туристов во Вьетнам требуется, чтобы сектор туризма запустил рынок и восстановила воздушные маршруты. В настоящее время страны в регионе сделали это очень быстро. В частности, открытие маршрутов полетов и офисов по продвижению туризма за рубежом, которых не хватает Вьетнаму. В последние годы Vietravel координирует свои действия с посольствами Вьетнама в других странах для продвижения туризма, но для этого требуются огромные ресурсы для инвестирования в развитие рынка. Поэтому правительству необходимо вмешаться для устранения трудностей для туристических предприятий в процессе восстановления, чтобы туризм действительно мог стать передовым сектором экономики...