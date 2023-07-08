НОВОСТИ
Ускорение роста добычи нефти и газа
До сих пор Вьетнамская нефтегазовая группа (PVN) и ее подразделения прилагали усилия для оперативной поставки стратегических товаров, таких как сырая нефть, газ, электроэнергия, бензин и т. д., для удовлетворения потребительского спроса, содействия социально-экономическому развитию страны.
Кроме того, PVN также внедрила технические меры для поддержания производительности эксплуатации и обеспечения целей роста.
Реагирование на колебания рынка
Руководители PetroVietnam Power Corporation (PV Power) заявили, выработка электроэнергии PetroVietnam Power Corporation (PV Power) за первые три месяца года достигла 4.003 млн кВтч, превысив план на 16%, общая выручка достигла почти 7,914 трлн донгов, превысив план на 20% и составив 110% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Ожидаемая выработка электроэнергии во втором квартале блока составит 4.299,8 млн кВтч.
Выработка электроэнергии всей корпорацией за три месяца в начале года достигла 4.003 млн кВт ч, превысив план на 16%; общая выручка достигла почти 7,914 трлн донгов, превысив план на 20% и составив 110% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Ожидается, что выработка электроэнергии во втором квартале блока достигнет 4.299,8 млн кВтч.
Благодаря проактивному внедрению решений подразделение перевыполнило поставленные производственные и бизнес-цели. К концу первого квартала 2023 года добыча газа достигла 118% от плана, конденсата – 149% от плана; общая выручка достигла 126% от плана, что эквивалентно 29% от плана в 2023 году.
Аналогичным образом добыча нефти PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP) за первые три месяца года достигла 0,89 млн тонн, превысив план на 7%; общая выручка достигла 9,813 трлн донгов, составив 34% от годового плана; взносы в государственный бюджет составили 3,980 трлн донгов, из которых часть PVEP составляет 2,790 трлн донгов (весь проект - 7,384 млрд донгов), что составляет 36% от годового плана, прибыль принимающей страны составляет 1,190 трлн донгов.
Ожидается, что во втором квартале PVEP стремится достичь выхода 0,91 млн тонн нефтяного эквивалента, из них 0,61 млн тонн нефти и конденсата, добычи газа 301 млн м3.
Повышение эффективности бизнеса
В 2023 году Нефтеперегонная компания Binh Son (BSR) установила цель по выручке в размере 95,370 трлн донгов, взнос в бюджет 9,812 трлн донгов; прибыль после налогообложения – 1,721 трлн донгов, а объем производства - 5,6 млн тонн готовой продукции, из которых наибольшее значение имеет дизельное топливо, составляющее более 2,36 млн тонн, затем следует бензин Рон 95 - 1,38 млн тонн, бензин Рон 91/92 - 789 тысяч тонн.
Суммарная добыча сырой нефти всей Вьетнамской нефтегазовой группы за первые 5 месяцев года достигла 4,41 млн тонн, превысив план на 13,7%, что составляет 47,5% от плана года; добыча газа достигла 3,42 млрд м3, превысив план на 21,2%, что составляет 57,6% к плану года; добыча нефти достигла 6,30 млн тонн, превысив план на 26,5%, составив 56% годового плана и увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 18,1%.
Оценивая возможности в ближайшее время, генеральный директор BSR Буй Нгок Зыонг сказал, что в связи с оптимизацией рабочих мощностей у подразделения есть технологические решения для максимизации производительности завода, что является одним из факторов, увеличивающих выручку и прибыль. Если с сырой нефтью трудно, у BSR есть альтернативное решение в качестве промежуточного топлива.
Генеральный директор PVN Ле Мань Хунг оценил, что приведенные выше результаты показывают большие усилия PVN по обеспечению добычи, в то время как большинство ключевых шахт Вьетнама находятся на пути естественного упадка.
В частности, в контексте существующего риска нехватки электроэнергии для производства и повседневной жизни страны, передача в коммерческое производство электроэнергии ТЭС Тхайбинь 2 значительно повысила производство всей PVN. За последние 5 месяцев выработка электроэнергии Группой достигла 10,03 млрд кВт•ч, превысив план на 1%, составив 42,5% годового плана и увеличившись на 46,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
«Постоянно расширяя масштаб операций, совершенствуя цепочку создания стоимости, цепочку поставок нефти и газа, PVN стала сильной внутренней и международной экономической группой, инструментом правительства для регулирования макроэкономики, играя важную роль в обеспечении энергетической безопасности, продовольственной безопасности, экономической безопасности и оборонной безопасности. Ключевые продукты Группы, такие как сырая нефть, газ, электроэнергия и бензин и т. д., также являются сырьем для других производственных секторов и областей экономики», — подчеркнул Хунг.