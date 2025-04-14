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Ускорение реализации железнодорожных проектов, соединяющих Вьетнам и Китай
Общие усилия по ускорению реализации
Из трёх проектов первым начал реализовываться маршрут Лаокай – Ханой – Хайфон – Куангнинь. После того как Национальное собрание одобрило инвестиционную политику (Резолюция №187/2025/QH15), министр строительства Чан Хонг Минь в конце марта провёл рабочую встречу с министром транспорта Китая Лю Вэем. Стороны договорились ускорить подготовку к началу строительства, запланированного на конец 2025 года.
Министерство строительства Вьетнама предложило китайской стороне как можно скорее утвердить и направить ноту о безвозмездной помощи для подготовки отчёта по технико-экономическому обоснованию проекта. Также вьетнамская сторона выразила просьбу назначить уполномоченную организацию для координации и ведения переговоров по рамочному соглашению о предоставлении кредита со стороны Правительства Китая. Вдобавок министерство рекомендовало китайской стороне определить квалифицированные предприятия для участия в проекте в формате партнёрства или консорциума.
Со своей стороны, Министерство строительства Вьетнама завершает подготовку проекта постановления Правительства по реализации резолюции Национального собрания относительно инвестиционной политики в сфере железнодорожного строительства, включая упомянутый маршрут. Также совместно с другими министерствами и ведомствами разрабатываются подзаконные акты, регулирующие особые механизмы и политику для данных проектов.
Одновременно министерство разрабатывает и внедряет критерии, нормы, технологические стандарты и общие проектные требования, которые станут основой для привлечения инвестиций и выбора подрядчиков. Ведётся анализ возможности строительства дополнительных железнодорожных станций и вспомогательных линий для повышения эффективности на местном уровне.
По маршруту Лангшон – Ханой планируется строительство новой двухпутной железной дороги с расчётом на перевозку до 9 миллионов тонн грузов и 7,5 миллионов пассажиров в год к 2050 году.
Что касается направления Хайфон – Халонг – Монгкай, уже определены масштаб и трассировка маршрута, обеспечивающие связь между прибрежными провинциями Северного Вьетнама и международными транспортными коридорами. В настоящее время Министерство строительства Вьетнама предложило китайской стороне ускорить утверждение технической помощи для разработки планов этих двух линий. Ожидается, что обмен нотами состоится в ближайшее время.
Новые перспективы
По словам заместителя министра строительства Нгуен Зань Хия, реализация трёх железнодорожных линий, проходящих через внутренние регионы обеих стран, создаст стимул для роста двусторонней торговли, обеспечит Вьетнаму выход к крупнейшей в мире железнодорожной сети — от Китая через Центральную Азию до Европы, а также поможет Китаю наладить связь с странами АСЕАН через территорию Вьетнама.
Начальник Управления железных дорог Вьетнама Чан Тхиен Кань отметил, что эти проекты позволят оптимизировать транспортную систему и повысить уровень транспортной безопасности.
В рамках подготовки к реализации всех трёх проектов, в частности маршрута Лаокай – Ханой – Хайфон – Куангнинь, Министерство строительства предложило народным комитетам девяти провинций и городов, через которые пройдёт железная дорога, взять на себя координацию по изъятию земель, компенсациям, поддержке и переселению жителей. Строительство новых жилых зон для переселенцев должно начаться одновременно в 2025 году.
В то же время отечественные предприятия готовят производственные мощности для участия в развитии железнодорожной промышленности и реализации как маршрута Лаокай – Ханой – Хайфон, так и проекта высокоскоростной железной дороги север – юг.
Что касается маршрутов Ханой – Лангшон и Хайфон – Халонг – Монгкай, Министерство строительства в ближайшее время начнёт разработку детальных планов, которые станут основой для трассировки, установления технических стандартов и инвестиционных решений. После утверждения планов начнутся подготовительные работы, а строительство предполагается начать после 2030 года.