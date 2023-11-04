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Ускорение процесса подготовки кадров для индустрии полупроводниковых чипов
Хотя индустрия полупроводниковых чипов во Вьетнаме может принести миллиарды долларов США, она по-прежнему сталкивается со многими проблемами, особенно с нехваткой человеческих ресурсов.
В контексте четвертой промышленной революции многие вьетнамские предприятия сосредоточиваются на развитии индустрии полупроводниковых чипов. Одним из типичных предприятий является акционерное общество Зиен Куанг.
В настоящее время АО Зиен Куанг уделяет особое внимание развитию вспомогательной промышленности и OEM (Original Equipment Manufacturing – компания, которая производит детали и оборудование, которые могут быть проданы другим производителем под другой торговой маркой). Компания заранее оборудовала современные линии по производству светодиодных чипов с предполагаемой производительностью более 150 миллионов светодиодных чипов в год.
Компания Зиен Куанг также инвестировала в высокотехнологичный завод Зиен Куанг, научно-исследовательский центр, лабораторию и испытательный зал в Парке высоких технологий города Хошимина. Современные линии и оборудование позволяют производить светодиодные чипы, электротехническое и электронное оборудование для различных отраслей, таких как здравоохранение, производство автомобилей, информационные технологии и телекоммуникации.
Группа Зиен Куанг также участвует в производстве очень сложных электронных устройств, таких как планшеты и ноутбуки.
Компания в настоящее время сосредотачивается на развитии высококачественных человеческих ресурсов, уделяя особое внимание созданию команды исследователей и разработчиков. На сегодняшний день в научно-исследовательском центре Зиен Куанг работают более 100 инженеров, занимающихся проектированием, созданием прототипов продуктов и решений, тестированием качества и организацией массового производства.
Генеральный директор компании Чан Ба Линь сказал: «За последние годы компания подготовилась к приветствию лидирующих тенденций в индустрии полупроводниковых интегральных схем». Для этого центр Зиен Куанг подготовил команду, состоящую из инженеров - исследователей и разработчиков, а также команду дизайнеров для исследования и разработки продуктов и оборудования, непосредственно связанных с высокими технологиями полупроводниковой промышленности.
Компания Зиен Куанг также инвестировала в современные машины, оборудование и производственные линии, способные производить сложную электронную продукцию, и готова обрабатывать изделия для агрегатов в соответствии с требованиями международных стандартов качества.
С решимостью активно участвовать в глобальной цепочке производства полупроводников, помимо компании Зиен Куанг, есть ещё ряд компаний, инвестирующих в индустрию полупроводниковых чипов. Поэтому, ожидается, что за период 2021-2025 годов объем этой отрасли вырастет на 1,65 миллиарда долларов США, а темпы роста индустрии полупроводниковых чипов во Вьетнаме составят около 6,5% в год.