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Ускорение коммерциализации и популяризация 5G во Вьетнаме
Операторы соревнуются в покрытии сети 5G
Согласно последнему отчету Управления радиочастот (Министерство науки и технологий), три крупнейших оператора (Viettel, VNPT и MobiFone) уже развернули около 11 000 базовых станций 5G (что составляет 7,7% от общего количества существующих станций 4G) во всех провинциях и городах страны, обеспечив покрытие для 26% населения.
Компания Viettel, после успешного аукциона по частотному спектру и строительства инфраструктуры, уже достигла более 6 миллионов пользователей 5G и нацелена на достижение 10 миллионов к 2025 году. Кроме того, Viettel разрабатывает экосистему 5G-приложений для B2B-сектора.
Президент и генеральный директор компании Viettel Тао Дык Тхань сообщил, что компания планирует развернуть 20 000 базовых станций 5G уже в 2025 году, что увеличит скорость передачи данных более чем в 2,5 раза.
Компания VNPT уже обеспечила покрытие 5G во всех центральных районах провинций и городов, а также в важных зонах, таких как промышленные парки, аэропорты и политические центры. На данный момент у VinaPhone (подразделение VNPT) более 3 миллионов активных 5G-абонентов из 5 миллионов, владеющих 5G-устройствами. VNPT сотрудничает с зарубежными технологическими партнёрами в рамках стратегии бизнеса 5G, включая такие направления, как дата-центры, Фабрика ИИ, Сетевой API, спутники и отраслевые приложения.
Также VNPT активно развивает совместное использование 4G/5G-инфраструктуры с другими операторами для сокращения затрат и расширения покрытия. Особо стоит отметить предоставление VNPT интернет-услуг на борту самолётов Vietnam Airlines, а также цифровую инфраструктуру, мобильную связь и бесплатный Wi-Fi в аэропортах, включая международный аэропорт Лонгтхань.
«Мы продолжаем план по широкомасштабному развертыванию 5G. Планируется, что к 2025 году VNPT установит около 20 000 базовых станций 5G с полным покрытием всех провинций и городов, обеспечивая быстрое, мощное и стабильное подключение», — сообщил Нгуен Ань Зунг, директор департамента корпоративных клиентов VNPT VinaPhone.
Компания MobiFone сосредоточилась на обеспечении 5G-покрытия в центрах крупных городов и провинций. На сегодняшний день более 2,5 миллионов пользователей используют услуги 5G от MobiFone, в основном в крупных городах. Помимо роста числа пользователей, компания активно развивает 5G в ключевых регионах, особенно в Хошимине. Сейчас оператор установил и запустил большое количество базовых станций 5G, опережая регламентированный график, и нацелен на установку ещё 10 000 станций, чтобы достичь 100% покрытия всех коммун страны.
Максимальное раскрытие потенциала 5G
Доан Куанг Хоан, вице-президент и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации радиотехники (REV), отметил, что несмотря на благоприятные условия, развитие 5G во Вьетнаме сталкивается с рядом проблем. Главная из них — отсутствие масштабного национального покрытия 5G.
Для успешного развития 5G-услуг, по мнению Доан Куанг Хоана, операторам необходимо выработать соответствующую бизнес-стратегию, рассматривая 5G как технологию массового обслуживания, которая может приносить значимую рыночную ценность.
По словам Риты Мокбель, президент и генерального директора Ericsson Vietnam, для полной реализации потенциала 5G важно продолжать развертывание автономной архитектуры 5G (5G SA), а также усиливать строительство станций в среднем диапазоне частот. Именно 5G SA может стать катализатором новой волны роста бизнеса.
Генеральный директор Huawei Vietnam Маки Чжан добавил, что с точки зрения практического внедрения, технология 5G-A (5G Advanced) уже готова стать трамплином для следующего скачка, а направление 5GtoB (5G для бизнеса) становится стратегическим приоритетом операторов, особенно на развивающихся рынках, таких как Вьетнам.
На данный момент вьетнамские операторы построили 11 000 базовых станций 5G, обеспечив покрытие для 26% населения, и планируют довести это число до 68 000 станций к концу 2025 года.