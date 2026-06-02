Ускорение завершения строительства аэропорта Лонгтхань
Участники проекта обязались в течение следующих 180 дней максимально мобилизовать все ресурсы, организовать строительные работы круглосуточно и активизировать строительство по режиму «три смены и четыре бригады», обеспечив завершение всех объектов проекта в установленные сроки.
Выступая на церемонии, директор Управления проекта аэропорта Лонгтхань Ву Фам Нгуен Ан сообщил, что на сегодняшний день общий объём выполненных работ по проекту достиг почти 76 %. В частности, завершено строительство первой взлётно-посадочной полосы и перрона для воздушных судов. В настоящее время ряд ключевых объектов проекта имеет высокий уровень готовности: перрон в зоне терминала выполнен более чем на 88 %, система топливоснабжения — более чем на 92 %, а транспортные подъездные маршруты — почти на 90 %. Что касается пассажирского терминала — важнейшего объекта аэропорта Лонгтхань, то основные строительные конструкции уже завершены, ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж оборудования. Общий объём выполненных работ по терминалу достиг примерно двух третей от запланированного.
Особенно важно, что после устранения трудностей и проблем, связанных с расчётами по проекту, согласно последнему отчёту стоимость выполненных строительно-монтажных работ по контрактным пакетам аэропорта Лонгтхань увеличилась почти на 3,76 %, а уровень освоения инвестиций вырос на 1,44 % по сравнению с предыдущей неделей.
По данным Управления проекта аэропорта Лонгтхань, основные, наиболее сложные и масштабные работы уже в целом завершены. Проект вступил в решающую фазу, которая требует более высоких темпов, согласованности и качества выполнения работ. В ближайшие 180 дней участники проекта намерены реализовать ряд крупных задач и мер по ускорению строительства и обеспечению качества контрактных пакетов. В числе первоочередных задач — срочное привлечение дополнительной техники, оборудования и персонала, увеличение численности работников на стройплощадке до более чем 9 000 человек и организация работы в режиме «три смены и четыре бригады» по всем контрактным пакетам.
По словам исполняющего обязанности генерального директора ACV Нгуен Дык Хунга, завершение строительства и ввод в эксплуатацию аэропорта Лонгтхань в 2026 году имеют особое значение для развития авиационной отрасли и экономики страны в целом. В настоящее время по проекту завершён ряд важнейших объектов, и он вступает в финальную стадию реализации. Это крайне важный этап, требующий высокой точности, согласованности действий, ответственности и решимости всех задействованных сторон. В дальнейшем подрядчикам необходимо максимально мобилизовать трудовые ресурсы, оборудование, материалы и финансовые средства, а профильным организациям — укреплять координацию и оперативно устранять возникающие трудности, ускоряя работы на всей строительной площадке для обеспечения завершения проекта к концу 2026 года в соответствии с указаниями Правительства.
Нгуен Дык Хунг сообщил, что ACV планирует провести испытания объектов и оборудования аэропорта Лонгтхань в три этапа: первый — в сентябре 2026 года, второй — в октябре 2026 года и третий — в ноябре 2026 года. После завершения испытаний аэропорт Лонгтхань будет официально введён в эксплуатацию с декабря 2026 года.
На церемонии представители подрядных организаций подтвердили готовность увеличить численность персонала, дополнительно привлечь технику и оборудование для организации работ в режиме «три смены и четыре бригады», а также осуществлять поэтапное строительство с одновременной сдачей и приёмкой выполненных работ на объектах аэропорта Лонгтхань.