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Усилия по устранению препятствий в экономическом сотрудничестве между Вьетнамом и РФ
В рамках переговоров министры подробно обсудили конкретные вопросы сотрудничества, уделив особое внимание положительной динамике в торгово-инвестиционной сфере. Стороны отметили значительные результаты двустороннего взаимодействия, особенно в реализации знаковых проектов в нефтегазовой и энергетической отраслях. По состоянию на 31 мая текущего года вьетнамская сторона зарегистрировала 223 действующих российских инвестиционных проекта с общим объёмом зарегистрированного капитала около 996,4 млн долларов США. В свою очередь, Вьетнам реализует в России 19 инвестиционных проектов с совокупным зарегистрированным капиталом около 1,64 млрд долларов США.
Министры также отметили рост двустороннего товарооборота. Россия увеличила экспорт во Вьетнам таких товаров, как удобрения и калийные продукты, тогда как Вьетнам наращивает поставки в Россию текстильной продукции и кофе. Вместе с тем стороны признали, что объёмы взаимной торговли всё ещё остаются сравнительно скромными. По мнению министров, достигнутые показатели пока не соответствуют потенциалу двух стран и уровню их всеобъемлющего стратегического партнёрства, в связи с чем необходимо активизировать усилия по дальнейшему расширению сотрудничества.
Министры приветствовали активные консультации экспертов двух сторон по проекту Меморандума о взаимопонимании (MoU), предусматривающего создание официального и долгосрочного механизма сотрудничества. Они договорились продолжить координацию действий для скорейшего завершения необходимых процедур и подписания документа в ближайшее время. После его подписания оба ведомства разработают Совместную программу действий, включающую конкретные меры по обмену опытом в сфере политики, содействию инвестициям и поддержке бизнеса.
Нго Ван Туан приветствовал готовность российской стороны оказывать содействие Вьетнаму в обмене опытом по созданию системы электронного налогового администрирования с целью модернизации налоговой отрасли, а также в развитии таможенного сотрудничества для интеграции электронных данных и более эффективного использования преимуществ Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Министр также заявил о готовности представить компетентным органам Вьетнама предложения российской стороны по вопросам развития туризма и трудовой миграции, озвученные министром экономического развития России. Обсудив ряд существующих трудностей и препятствий, стороны подтвердили решимость устранить соответствующие барьеры в кратчайшие сроки.
Подводя итоги встречи, Нго Ван Туан подтвердил готовность Министерства финансов Вьетнама к тесному взаимодействию с Министерством экономического развития РФ в целях реализации достигнутых договорённостей и дальнейшего углубления и повышения эффективности всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией. Оба министра также выразили заинтересованность в расширении практики взаимных визитов и рабочих контактов между двумя ведомствами в будущем.