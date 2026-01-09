Усилия по ускорению реализации проекта АЭС

В заседании приняли участие заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон — заместитель председателя Руководящего комитета, руководители министерств, ведомств и центральных органов, руководство провинции Кханьхоа, а также представители соответствующих экономических корпораций.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на четвёртом заседании Руководящего комитета по строительству АЭС. (Фото: ВИА)

Премьер-министр поручил Вьетнамской электроэнергетической корпорации (EVN) осуществлять инвестиции и строительство АЭС «Ниньтхуан-1», а Вьетнамской национальной промышленно-энергетической корпорации (PVN) — инвестиции и строительство АЭС «Ниньтхуан-2», с целью завершить инвестиционно-строительные работы и обеспечить электроснабжение страны в период после 2031 года.

Министерство промышленности и торговли совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами провело 28 раундов переговоров с партнёрами из Российской Федерации для подготовки подписания правительствами двух стран Соглашения о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1». Одновременно ведутся переговоры с японской стороной о прекращении соглашения по строительству АЭС «Ниньтхуан-2» и разрабатываются варианты дальнейшей реализации данного проекта.

Подводя итоги заседания, Премьер-министр Фам Минь Тьинь сообщил, что на третьем заседании Руководящего комитета им было поручено 15 задач министерствам, ведомствам и местным органам власти. К настоящему времени выполнены 12 задач, ещё 3 находятся в стадии реализации.

Для ускорения темпов реализации проектов Премьер-министр потребовал от министерств, ведомств и местных органов власти, исходя из их функций и полномочий, активно и инициативно выполнять возложенные задачи; при возникновении затруднений — незамедлительно докладывать заместителю Премьер-министра Буй Тхань Шону для руководства и решения, а вопросы, выходящие за пределы его компетенции, представлять Премьер-министру.

Премьер-министр поручил Министерству промышленности и торговли в координации с профильными министерствами и ведомствами разработать варианты переговорных позиций по остающимся несогласованным вопросам для обсуждения и переговоров с российской стороной по инвестиционному сотрудничеству в строительстве АЭС «Ниньтхуан-1», а также своевременно докладывать компетентным органам о возникающих проблемах с тем, чтобы обеспечить завершение работы в январе 2026 года.

Министерству промышленности и торговли также поручено во взаимодействии с Министерством юстиции и другими заинтересованными органами завершить подготовку правительственных процедур и документов в строгом соответствии с действующим законодательством и представить их на рассмотрение и утверждение Постоянному комитету Национального собрания для принятия Резолюции о дополнении ряда специальных механизмов и политик в сфере инвестиций и строительства проекта АЭС «Ниньтхуан».

Министерству финансов поручено возглавить работу совместно с Народным комитетом провинции Кханьхоа по пересмотру и предложению дополнительного выделения средств центрального бюджета для поддержки провинции в реализации проектов по переселению населения, повторному обустройству и освобождению земельных участков под АЭС «Ниньтхуан». Одновременно Министерству финансов предписано срочно координировать действия с профильными министерствами и ведомствами и активно организовать переговоры с партнёрами по соглашениям и договорам о предоставлении кредитов для проектов АЭС «Ниньтхуан-1» и «Ниньтхуан-2», обеспечив их синхронизацию с инвестиционными соглашениями о строительстве станций.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил EVN тесно взаимодействовать с Министерством промышленности и торговли и другими заинтересованными органами, участвовать в переговорах с российской стороной по инвестиционному сотрудничеству в строительстве АЭС «Ниньтхуан-1» с обеспечением их завершения в январе 2026 года; а также в срочном порядке координировать действия с Министерством финансов и Министерством промышленности и торговли при экспертизе скорректированного предварительного технико-экономического обоснования проекта АЭС «Ниньтхуан-1» для скорейшего представления его Премьер-министру на рассмотрение и утверждение в соответствии с законодательством о государственных инвестициях.

Глава Правительства потребовал от PVN в активном взаимодействии с Министерством промышленности и торговли изучить и предложить варианты выбора партнёра, обладающего передовыми базовыми технологиями, отвечающими новой ситуации, для инвестиционного сотрудничества в строительстве АЭС «Ниньтхуан-2», и представить их на рассмотрение компетентных органов для принятия решения.

Также было указано проводить заседания Руководящего комитета на ежемесячной основе для контроля, оценки и проверки хода реализации проектов строительства АЭС, руководствуясь принципом: «если не хватает времени днём — работать ночью, использовать и выходные дни».