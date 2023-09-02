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Усилия по сохранению геопарков
Продвижение ценностей различных видов титулов наследия ЮНЕСКО
По словам Чинь Кхай Шона, директора Института геологических и минеральных наук Министерства природных ресурсов и окружающей среды, главы специализированного подкомитета по Глобальному геопарку Вьетнама, в первые 6 месяцев 2023 года специализированный подкомитет активно координировал с экспертами работу по обследованию месторождения в Глобальном геопарке, оценивал и ориентировал развитие.
Соответственно, подкомитет запланировал совместно с геопарками-членами принять участие в мероприятиях, организуемых Глобальной сетью геопарков ЮНЕСКО и Азиатско-Тихоокеанской глобальной сетью геопарков, таких как День Земли (22 апреля), Международный день музеев (18 мая), Всемирный день окружающей среды (5 июня), для усиления местной поддержки в повышении осведомленности о значение программ и мероприятий ЮНЕСКО.
С сохранением и продвижением ценностей типа титула, наследия ЮНЕСКО, такого как: периодическая инспекция и оценка объектов культурного наследия, объектов на туристических маршрутах Геопарк Нон Ныок Као Банг, Геопарк Плато Донг Ван Карст, геопарк Дакнонг…
Делясь опытом в процессе строительства и развития геопарка и завершения подачи заявки на признание Глобального геопарка ЮНЕСКО, Хоанг Суан Дон, глава правления Глобального геопарка ЮНЕСКО Геопарк Плато Донг Ван Карст, сказал, что Геопарк Плато Донг Ван Карст был признан ЮНЕСКО членом Глобальной сети геопарков с 2010 года, на тот момент - первый глобальный геопарк, признанный в Юго-Восточной Азии.
По словам Ви Чан Тхуй, расширение сотрудничества с международными сетями для создания, развития геопарков и эффективного управления ими, координации управления геопарками с соответствующими департаментами, ведомствами, секторами и населенными пунктами осуществляется регулярно и эффективно.
В частности, в рамках сетевого сотрудничества необходимо стимулировать координационную деятельность, обмениваться отечественным и международным опытом в работе по сохранению и продвижении ценностей титулов ЮНЕСКО в целом и титулов Глобального геопарка ЮНЕСКО в частности: Активно участвовать в ежегодных мероприятиях Глобальной сети геопарков (GGN), Азиатско-Тихоокеанской глобальной сети геопарков (APGN), Глобальной сети геопарков в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европейском регионе (EGN).
Чинь Хай Шон подчеркнул, что в целях эффективного построения Глобальной модели управления геопарками ЮНЕСКО во Вьетнаме в течение последних 6 месяцев 2023 года специализированный подкомитет по геопаркам Вьетнама продолжает направлять населенные пункты по вопросам управления и сохранения объектов наследия в районе геопарка в соответствии с критериями ЮНЕСКО; подкомитету по естественным наукам (Министерство науки и технологий) подготовлен ряд предложений по поддержке населенных пунктов в развитии геопарков.
В то же время подкомитет может поддержать реализацию проекта «Зонирование и предложение планов по сохранению и продвижению ценностей наследия в Глобальном геопарке ЮНЕСКО Дакнонг на период 2020-2025 годов, ориентированных на 2030 год»; в сотрудничестве с группой консультантов проведет обследование, выберет точки и запустит 4-й туристический маршрут в Глобальный геопарк Дакнонг.
Кроме того, подкомитет предложит властям провинций Каобанг, Дакнонг и Лангшон построить в геопарках научно-исследовательские центры, конференц-центры, семинары и курорты, услуги для специалистов, связанных с культурными парками; продолжит координировать разработку планов взимания платы за проезд в районе геопарка для финансирования мероприятий по сохранению геологического наследия, защите окружающей среды и повышению уровня жизни людей в районе геопарка.
В частности, подкомитет примет участие в международной конференции по 10-й Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО, проходящей в Марокко; продолжит интересоваться местными рекомендациями по управлению и сохранению объектов наследия в районе геопарка в соответствии с критериями ЮНЕСКО.