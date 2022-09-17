Усилия по снятию «желтой карточки» ННН: нужно больше усилий от рыболовного сообщества

За последние 5 лет Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей и сектор рыболовства Вьетнама предприняли усилия по корректировке и управления производством, чтобы снять «желтую карточку» ННН (незаконный, незадекларированный и нерегулируемый промысел) Европейской комиссии (ЕК). Тем не менее предприятия по переработке и экспорту морепродуктов по-прежнему считают, что необходимо больше усилий со стороны сообщества, связанного с рыболовством.

После предупреждения о желтой карточке вьетнамскому рыболовству ЕС каждый год проверяет результат борьбы против незаконного рыболовства во всем Вьетнаме. Следующая проверка приходится в октябре 2022 года.

Г-н Нгуен Куанг Хунг, заместитель генерального директора генерального Управления рыболовства, сказал, что миссия ЕК в основном проверяет четыре предмета, включая правовую базу, управление флотом и надзор, прослеживаемость с момента выхода судна из порта до момента его прибытия в порт, на завод и экспорт, решения по административным правонарушениям провинция. ЕК посетит многие населенные пункты и тщательно проинспектирует рыбные порты.

Если какой-либо населенный пункт нарушит один из вышесказанных четырех предметов в предстоящей проверке, вьетнамскому рыболовству грозит красная карточка, что означает на продукцию на экспорт будет наложена жесткая проверка. Поэтому все населенные пункты должны строго соблюдать правила.

Г-н Нгуен Ван Фонг, заместитель председателя Народного комитета провинции Биньтхуан, сказал, что комитет попросил департаменты, отделения и народные комитеты прибрежных районов, поселков и городов строго следовать указанию премьер-министра Фам Минь Тьиня в отношении ННН и снятия «желтой карточки» ЕС. Также определено, что пропаганда является фундаментальной и тщательной задачей для повышения осведомленности и законопослушания рыбаков, а также для сведения к минимуму методов ННН-промысла, особенно незаконного рыболовства в иностранных водах.

Народный комитет провинции Биньтхуан поручил Департаменту сельского хозяйства и развития сельских местностей реализовать политику оказания помощи рыбакам в установке оборудования для мониторинга грузов (VMS) на рыбных судах, обеспечив, чтобы 100% рыболовных судов были оснащены оборудованием СМС в третьем квартале этого года.

Прибрежная провинция Чавинь также в срочном порядке проверяет и борется с незаконным промыслом, чтобы в следующем месяце принять инспекционную группу Европейской комиссии. Чан Ван Зунг, заместитель директора Департамента сельского хозяйства и развития сельских местностей Чавинь, сказал, что в портах заходящие и выходящие рыболовные суда проверяют наличие положенных документов. Кроме того, владельцам судов помогает установлять и включать оборудование круизного мониторинга...

Департамента сельского хозяйства и развития сельских местностей Чавинь также провело 11 специализированных инспекций рыболовства. До сих пор в провинции уже прекращено нелегальное рыболовство в иностранных водах.