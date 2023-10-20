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Усилия по снятию «желтой карточки» ЕК: ЕК высоко ценит ответственные изменения в рыболовстве во Вьетнаме
Фунг Дык Тиен сказал, что делегация также согласилась с Вьетнамом, что переход от частного рыболовства к ответственному рыболовству привел к положительным изменениям.
Что касается правовой базы, делегация в основном согласилась с проектом двух постановлений (исправленных и добавленных): Постановление правительства 26/2019/ NĐ-CP, подробно регулирующий меры по реализации Закона о рыболовстве, и Постановление № 42/2019/ NĐ-CP Правительства, регулирующий административные меры за правонарушения в сфере рыболовства.
Однако инспекционная делегация отметила, что по-прежнему существуют ограничения в мониторинге, контроле и надзоре за деятельностью рыболовных судов, в наложении санкции за нарушения, против мошеннических предприятий.
Инспекционная делегация предложила контролировать импортируемое контейнеровозами сырье (меч-рыбу и длинноплавникового тунца), предотвращать и пресекать нарушения рыболовных судов в иностранных водах...
Делегация продолжала рекомендовать Вьетнаму принять меры в отношении местных организаций и лиц, которые не выполняют возложенные на них обязанности и задачи; нелегального бизнеса.
Делегация также рекомендовала населенным пунктам сосредоточиться на строгом соблюдении законов о рыболовстве, особенно положений об системе мониторинга судов (СМС), регистрации, лицензировании и маркировке рыболовных судов, чтобы добиться перемен, решительно наказать за нарушения в сфере ННН промысла.
Официальное заключение будет объявлено после того, как делегация отчитается перед Генеральным директоратом по делам мореплавания и рыболовства Европейской комиссии (ЕК).
В рамках четвертой полевой инспекции инспекционная делегация Европейской комиссии работала в провинциях Бариа – Вунгтау и Биньдинь