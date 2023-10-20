Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Усилия по снятию «желтой карточки» ЕК: ЕК высоко ценит ответственные изменения в рыболовстве во Вьетнаме

Официальное заключение будет объявлено после того, как делегация отчитается перед Генеральным директоратом по делам мореплавания и рыболовства Европейской комиссии (ЕК). Делясь предварительными результатами четвертой инспекции (с 10 по 18 октября 2023 года) Европейской комиссии (ЕК) по борьбе с незаконными, несообщаемыми и нерегулируемыми промыслами (ННН), заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских местностей Фунг Дык Тиен сообщил, что делегация ЕС признала и ценила усилия по борьбе с ННН промыслом, особенно политическую решимость, внимание и руководство со стороны правительства и премьер-министра.

Фунг Дык Тиен сказал, что делегация также согласилась с Вьетнамом, что переход от частного рыболовства к ответственному рыболовству привел к положительным изменениям.

Что касается правовой базы, делегация в основном согласилась с проектом двух постановлений (исправленных и добавленных): Постановление правительства 26/2019/ NĐ-CP, подробно регулирующий меры по реализации Закона о рыболовстве, и Постановление № 42/2019/ NĐ-CP Правительства, регулирующий административные меры за правонарушения в сфере рыболовства.

Однако инспекционная делегация отметила, что по-прежнему существуют ограничения в мониторинге, контроле и надзоре за деятельностью рыболовных судов, в наложении санкции за нарушения, против мошеннических предприятий.

Инспекционная делегация предложила контролировать импортируемое контейнеровозами сырье (меч-рыбу и длинноплавникового тунца), предотвращать и пресекать нарушения рыболовных судов в иностранных водах...

Делегация продолжала рекомендовать Вьетнаму принять меры в отношении местных организаций и лиц, которые не выполняют возложенные на них обязанности и задачи; нелегального бизнеса.

Делегация также рекомендовала населенным пунктам сосредоточиться на строгом соблюдении законов о рыболовстве, особенно положений об системе мониторинга судов (СМС), регистрации, лицензировании и маркировке рыболовных судов, чтобы добиться перемен, решительно наказать за нарушения в сфере ННН промысла.

Официальное заключение будет объявлено после того, как делегация отчитается перед Генеральным директоратом по делам мореплавания и рыболовства Европейской комиссии (ЕК).

В рамках четвертой полевой инспекции инспекционная делегация Европейской комиссии работала в провинциях Бариа – Вунгтау и Биньдинь

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял лидеров некоторых стран Персидского залива

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял лидеров некоторых стран Персидского залива

По словам спецкора ВИА, 20 октября в рамках визита в Саудовскую Аравию и участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с королем Катара, президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Его Высочество, заместителем премьер-министра Омана.
ПОДРОБНЕЕ

Top