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Усилия по распространению вьетнамских книг в мире
Более десяти лет назад издательство «Молодежь» начало процесс перевода книг известных отечественных авторов на английский язык с целью постепенного выхода на азиатский рынок, охватывая весь мир. Продвигая вьетнамские книги среди иностранных читателей, издательство выбирает качественные книги, написанные авторитетными писателями в литературной и историко-культурной областях.
Помимо перевода книг-бестселлеров известных авторов и активного представления их зарубежным издательствам, издательство «Молодежь» также активно демонстрирует, продвигает книги вьетнамских авторов, переведенных на иностранные языки, на международных книжных ярмарках.
Продвижение отечественных книг требует много капиталовложений, времени, общения с партнерами, а также терпения, но оно того стоит. Если все сделано правильно, это, по крайней мере, первый шаг для представления вьетнамских книг иностранным читателям, для того, чтобы иностранные читатели узнали, что во Вьетнаме есть хорошие произведения, которые стоит прочитать. «Хорошая новость заключается в том, что переведенные книги по-прежнему постоянно переиздаются», –отметил главный редактор издательства «Молодежь» Нгуен Тхань Нам.
Недавно на Азиатской детской книжной ярмарке, проходившей в Сингапуре, англоязычная версия серии книг, посвященных истории Вьетнама, с иллюстрациями, представленных издательством «Молодежь», вызвала любопытство и интерес у многих международных партнеров и читателей. Книги были переведены парой Патриком Барри и Май Барри. Переводчики пытались точно передать содержание книги, выполняя перевод в повествовательном стиле. В октябре издательство «Молодежь» продолжит участие во Франкфуртской международной книжной ярмарке (Германия) с целью завершить продажу авторских прав на эту серию исторических иллюстрированных книг и начать продвигать больше книг среди зарубежных партнеров.
На протяжении более 10 лет Акционерное общество Chibooks прилагало большие усилия, чтобы сделать вьетнамские книги ближе к международным читателям во многих формах. Этим издательством были организованы вьетнамские книжные киоски на международных книжных ярмарках, таких как Франкфуртская международная книжная ярмарка (Германия), Международная книжная ярмарка в Куала-Лумпуре (Малайзия), Пекинская международная книжная ярмарка (Китай), Книжная ярмарка Гуанси (Китай). Директор Chibooks, переводчик Нгуен Ле Чи, является первым человеком, который организовал вьетнамский книжный магазин в Китае и продолжает делать это до сих пор.
В этих международных книжных магазинах Chibooks разместила множество наименований по вьетнамской литературе, культуре, детским книгам и т.д., чтобы показать и представить их международным друзьям. Среди работ, представленных на выставке, есть работы, полностью переведенные на китайский язык, есть работы, оглавления, 1-2 главы, которые также были переведены.
На многих таких ярмарках Chibooks достигла ряда договоренностей о сотрудничестве с рядом международных издательств, шаг за шагом обсуждая совместное издание вьетнамских книг. Издательство Chibooks также участвует во многих специализированных издательских мероприятиях, чтобы найти возможные направления сотрудничества и способствовать издательским делам в регионе.