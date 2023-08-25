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Усилия по развитию вьетнамского языка во вьетнамских общинах за рубежом

Представительства Вьетнама за рубежом в сотрудничестве с соответствующими министерствами, ведомствами и местными органами власти будут осуществлять мероприятия в рамках плана, способствуя сохранению родного языка среди вьетнамских общин за рубежом.

Вице-премьер Чан Лыу Куанг согласился с содержанием плана празднования Дня почитания вьетнамского языка во вьетнамских общинах за рубежом (8 сентября) на 2024 г., предложенного Министерством иностранных дел.

 Урок вьетнамского языка в Екатеринбурге, Россия (Фото: ВИА)

Представительства Вьетнама за рубежом в сотрудничестве с соответствующими министерствами, ведомствами и местными органами власти будут осуществлять мероприятия в рамках плана, способствуя сохранению родного языка среди вьетнамских общин за рубежом, признавая и поощряя образцовых людей, которые вносят вклад в работу по сохранению родного языка в общинах.

Финансирование реализации плана будет осуществляться за счет средств государственного бюджета, спонсорской помощи, поддержки организаций и частных лиц во Вьетнаме и за рубежом, а также других источников в соответствии с нормативными документами.

3 августа 2022 года премьер-министр утвердил проект празднования этой даты на 2023 - 2030 годы. Соответственно, ответные мероприятия будут проводиться в течение всего года и могут быть интегрированы в фестивали и значимые национальные юбилеи.

Проект направлен на превращение этого дня в важную ежегодную веху в культурной и духовной жизни общин путем проведения практических мероприятий, направленных на почитание богатства вьетнамского языка и повышение осведомленности о нем, особенно молодого поколения. Ожидается также, что этот день станет движущей силой в развитии преподавания и изучения вьетнамского языка./.

 

ИЖВ/ВИА

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