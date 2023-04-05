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НОВОСТИ

Усилия по обезвреживанию наземных мин, освобождению земель, обслуживанию социальной защиты

4 апреля Министерство труда, по делам инвалидов и социальных дел в сотрудничестве с Национальным противоминным центром (VNMAC) провело пресс-конференцию для предоставления информации о работах по послевоенному разминированию во Вьетнаме. На пресс-конференции г-жа Фам Тхи Хай Ха, заместитель директора Департамента социальной защиты (Министерство труда, по делам инвалидов и социальных дел) сказала, что после войны Вьетнам был очень заинтересован в ликвидации последствий противопехотных мин, в том числе в разминировании, предоставлении социальной помощи жертвам наземных мин для их реинтеграции в общество, а также в пропаганде и обучении людей предотвращению несчастных случаев с минами.

«Основные услуги для жертв наземных мин включают: ортопедию, реабилитацию, консультирование, психотерапию, физиотерапию, трудотерапию, социальную работу, логопедию, профессиональную подготовку, службы занятости, политику социального обеспечения...», - поделилась Фам Тхи Хай Ха.

На пресс-конференции полковник Нгуен Хань Фук, заместитель генерального директора VNMAC, сказал, что Вьетнам - одна из стран, наиболее пострадавших от последствий мин и взрывчатых веществ, оставшихся после войны. В стране по оценкам находится еще около 800.000 тонн бомб и мин, оставленных после войны, а зараженная и предположительно заминированная площадь составляет около 6,1 млн. га, что составляет 18,31% от общей площади страны. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы по-прежнему разбросаны по 63 провинциям и городам, особенно в центральных провинциях, Центральном нагорье и юго-востоке. В настоящее время в стране насчитывается десятки тысяч искалеченных и травмированных людей, ставших инвалидами из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов, и агента «Оранж»/диоксина.

В 2022 году VNMAC сотрудничал с Министерством труда, по делам инвалидов и социальных дел для организации поддержки 20 пострадавшим от неразорвавшихся боеприпасов для стабилизации их жизни, посчитал 6.249 жертв наземных мин в провинциях Куангбинь и Биньдинь; обучил 79 ключевых работников в деле помощи пострадавшими от наземных мин. VNMAC участвует в противоминной деятельности Организации Объединенных Наций, АСЕАН и международных организаций; руководит деятельностью противоминных групп во Вьетнаме. VNMAC реализовал проекты «Фаза 3 разминирования в районе А-Лыой, провинция Тхыатхьен-Хюэ», «Пилотный процесс и комплекса инструментов управления рисками для противоминной деятельности во Вьетнаме»...

По словам полковника Нгуен Хань Фук, территория, все еще зараженная бомбами и минами, очень велика, поэтому требуется много времени и ресурсов, чтобы ее очистить, обеспечив безопасную жизнь людей. В 2023 году VNMAC соберет данные для подготовки окончательного отчета о реализации Национальной программы действий по преодолению последствий послевоенных мин в период 2010-2025 гг. и предложит Программу на период 2025-2045 гг. с видением до 2050 года. VNMAC создает механизм внутренней и международной мобилизации финансирования, завершит и представит для обнародования национальную стратегию по информированию о рисках аварий на минах.

ИЖВ/ВИА

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