Усилия направлены на расширение охвата населения политикой социальной защиты

Выступая на мероприятии, профессор, кандидат наук Фам Хонг Чыонг - ректор Национального экономического университета отметил важное значение достижения целей в области социального обеспечения для устойчивого развития государства.

В последние годы правительство Вьетнама достигло важных результатов в расширении охвата населения политикой социальной защиты. Об этом свидетельствует реализация Вьетнамом резолюции №28 от 2018 года о реформировании социального страхования, резолюции №42 от 2023 об обновлении социальной политики, внесении поправок в Закон о социальном страховании, Закон о здравоохранении и Закон о занятости.



Эти усилия помогают приблизить Вьетнам к достижению Целей в области устойчивого развития в соответствии с Международными трудовыми стандартами и передовой международной практикой. Обеспечение сбалансированности инвестиций как в экономический рост, так и в новую социальную политику помогут Вьетнаму стать страной с доходом выше среднего к 2030 году и обеспечить всеобщий охват населения политикой социальной защиты.



В свою очередь, Андре Гама - директор программы социальной защиты Представительства Международной организации труда во Вьетнаме отметил необходимость обновления политики для укрепления национальной системы социального обеспечения в соответствии с новой реальностью.