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НОВОСТИ

Усилия направлены на расширение охвата населения политикой социальной защиты

Утром 30 октября в Ханое Национальный экономический университет совместно с Международной организации труда провёл презентацию доклада о всемирной социальной защите за 2024-2026 годы.

Выступая на мероприятии, профессор, кандидат наук Фам Хонг Чыонг - ректор Национального экономического университета отметил важное значение достижения целей в области социального обеспечения для устойчивого развития государства.

В последние годы правительство Вьетнама достигло важных результатов в расширении охвата населения политикой социальной защиты. Об этом свидетельствует реализация Вьетнамом  резолюции №28 от 2018 года о реформировании социального страхования, резолюции №42 от 2023 об обновлении социальной политики, внесении поправок в Закон о социальном страховании, Закон о здравоохранении и Закон о занятости.

 Эти усилия помогают приблизить Вьетнам к достижению Целей в области устойчивого развития в соответствии с Международными трудовыми стандартами и передовой международной практикой. Обеспечение сбалансированности инвестиций как в экономический рост, так и в новую социальную политику помогут Вьетнаму стать страной с доходом выше среднего к 2030 году и обеспечить всеобщий охват населения политикой социальной защиты. 

В свою очередь, Андре Гама - директор программы социальной защиты Представительства Международной организации труда во Вьетнаме отметил необходимость обновления политики для укрепления национальной системы социального обеспечения в соответствии с новой реальностью. 

VOV/ИЖВ

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