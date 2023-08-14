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НОВОСТИ

Усилено предоставление зеленых кредитов в сельском хозяйстве

Статистика центрального банка показала, что по состоянию на конец 2022 года непогашенные кредиты на «зеленые» проекты достигли 21 млрд. долл. США, что составляет более 4% от общего объема непогашенных кредитов по всей экономике и почти на 13% больше по сравнению с концом 2021 года. Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) планирует сотрудничать с Государственным банком Вьетнама в разработке политики льготного кредитования для поддержки сельскохозяйственных проектов, следующих по цепочкам создания стоимости, применяющих высокие технологии и специализирующихся на экологически чистом сельском хозяйстве и посадке производственных лесов.

Статистика центрального банка показала, что по состоянию на конец 2022 года непогашенные кредиты на «зеленые» проекты достигли 21 млрд. долл. США, что составляет более 4% от общего объема непогашенных кредитов по всей экономике и почти на 13% больше по сравнению с концом 2021 года.

В период 2017-2022 годов кредитный баланс банковской системы для «зеленых полей» Вьетнама в среднем увеличивался более чем на 23% в год. Из 12 зеленых зон кредитный баланс в сфере чистого сельского хозяйства составил 32%.

Согласно Закону об охране окружающей среды, «зеленый» кредит предоставляется инвестиционному проекту, который эффективно использует природные ресурсы; реагирует на изменение климата; усиливает управление отходами; способствует устранению загрязнений, улучшению качества окружающей среды; восстанавливает природные экосистемы; специализируется на сохранении природы и биоразнообразия; и генерирует другие экологические выгоды.

В сентябре 2022 года министр MARD издал решение, утверждающее план действий министерства по реализации национальной стратегии «зеленого роста» на период 2021-2030 годов, направленный на содействие развитию сельского хозяйства в направлении экологического, органического, круглогодичного, низкоуглеродного, эффективного использования энергии и природных ресурсов, направленный на переход к углеродно-нейтральной экономике в 2050 году.

На протяжении многих лет многие крупные фирмы инвестировали в органическое и круглогодичное сельское хозяйство во всех областях разведения, выращивания и аквакультуры. Сельское хозяйство является одной из областей с самым высоким спросом на «зеленые» кредиты.

Наряду с поддержкой со стороны государственных органов эксперты посоветовали предприятиям искать меры для эффективного доступа к ресурсам «зеленого» кредитования, разъясняя преимущества проектов по улучшению экологической обстановки и устойчивых производственных решений, приносящих пользу окружающей среде.

ВИА/ИЖВ

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