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НОВОСТИ

Усиление электронной аутентификации и биометрической идентификации для прохождения процедуры посадки на самолёт

28 июля Управления по административному контролю за общественным порядком (C06, Министерство общественной безопасности) сообщил, что решения по применению электронной идентификации, аутентификации и биометрических технологий помогают пассажирам сократить процедуры, уменьшить заторы и повысить качество обслуживания в аэропортах. Министерство общественной безопасности в сотрудничестве с Министерством финансов и Министерством строительства утвердило План по внедрению решений, основанных на электронной идентификации, аутентификации и биометрической идентификации для прохождения процедуры посадки на самолёт. Согласно этому, функция онлайн-регистрации в приложении VNeID позволяет гражданам быстро и удобно пройти авиационные процедуры, сэкономить время, сократить очереди у стоек регистрации и повысить качество обслуживания. Для использования данной функции пользователям необходимо иметь учётную запись электронной идентификации уровня 2.

План направлен на цель поэтапного и согласованного внедрения решений во всех аэропортах страны, обеспечивая пассажирам полноценный опыт использования электронной идентификации и биометрии. Реализация должна строго соответствовать нормативным требованиям, быть целенаправленной, эффективной, осуществляться в срок и достигать поставленных целей.

Процесс реализации разделён на три этапа. Этап 1, с 9 июня по 15 июля 2025 года, подведение итогов пилотного этапа и официальное внедрение в международных аэропортах: Нойбай, терминал T3 Таншоннят, Дананг, Фукуок, Камрань, Фубай, Катби. Этап 2, с 16 июля по 15 сентября, расширение реализации в 11 аэропортах, включая международный аэропорт Кантхо и 10 внутренних аэропортов: Дьенбьен, Буонматхуот, Ратьжа, Кондао, Фукат, Плейку, Тюйхоа, Чулай, Донгхой и Тхосуан. Этап 3, с 16 сентября 2025 года по 1 января 2026 года, продолжение расширения и совершенствование правовой базы, с целью достичь минимум 70% пассажиров внутренних рейсов, проходящих процедуры через автоматические ворота с использованием электронной идентификации и биометрии.

По информации Управления C06, с 17 апреля 2025 года пилотный этап, реализуемый в 7 международных аэропортах, дал положительные результаты. Vietnam Airlines обслужила более 14 000 пассажиров на 6 000 рейсах с применением данного решения (в среднем 2 человека на рейс); Vietjet Air обслужила более 10 000 пассажиров на 3 000 рейсах (в среднем 3 человека на рейс).

В ближайшее время Управления C06 будет продолжать тесно сотрудничать с местными органами и соответствующими ведомствами для расширения масштабов реализации и повышения доли пассажиров, использующих электронную идентификацию через приложение VNeID в авиационной сфере. Одновременно будут активно продвигаться решения, связанные с технической инфраструктурой, подготовкой кадров и информационно-разъяснительной работой среди населения, с целью обеспечить эффективное и всестороннее внедрение, способствующее построению цифрового правительства, цифрового гражданина и цифрового общества в соответствии с национальной стратегией развития до 2030 года.

Ожидается, что к концу 2025 года доля граждан, применяющих данную технологию при выполнении процедур посадки на самолёт, достигнет не менее 70% пассажиров внутренних рейсов, проходящих через автоматические ворота с использованием решений на основе электронной идентификации, аутентификации и биометрической идентификации.

ВИА/ИЖВ

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