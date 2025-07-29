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Усиление электронной аутентификации и биометрической идентификации для прохождения процедуры посадки на самолёт
План направлен на цель поэтапного и согласованного внедрения решений во всех аэропортах страны, обеспечивая пассажирам полноценный опыт использования электронной идентификации и биометрии. Реализация должна строго соответствовать нормативным требованиям, быть целенаправленной, эффективной, осуществляться в срок и достигать поставленных целей.
Процесс реализации разделён на три этапа. Этап 1, с 9 июня по 15 июля 2025 года, подведение итогов пилотного этапа и официальное внедрение в международных аэропортах: Нойбай, терминал T3 Таншоннят, Дананг, Фукуок, Камрань, Фубай, Катби. Этап 2, с 16 июля по 15 сентября, расширение реализации в 11 аэропортах, включая международный аэропорт Кантхо и 10 внутренних аэропортов: Дьенбьен, Буонматхуот, Ратьжа, Кондао, Фукат, Плейку, Тюйхоа, Чулай, Донгхой и Тхосуан. Этап 3, с 16 сентября 2025 года по 1 января 2026 года, продолжение расширения и совершенствование правовой базы, с целью достичь минимум 70% пассажиров внутренних рейсов, проходящих процедуры через автоматические ворота с использованием электронной идентификации и биометрии.
По информации Управления C06, с 17 апреля 2025 года пилотный этап, реализуемый в 7 международных аэропортах, дал положительные результаты. Vietnam Airlines обслужила более 14 000 пассажиров на 6 000 рейсах с применением данного решения (в среднем 2 человека на рейс); Vietjet Air обслужила более 10 000 пассажиров на 3 000 рейсах (в среднем 3 человека на рейс).
В ближайшее время Управления C06 будет продолжать тесно сотрудничать с местными органами и соответствующими ведомствами для расширения масштабов реализации и повышения доли пассажиров, использующих электронную идентификацию через приложение VNeID в авиационной сфере. Одновременно будут активно продвигаться решения, связанные с технической инфраструктурой, подготовкой кадров и информационно-разъяснительной работой среди населения, с целью обеспечить эффективное и всестороннее внедрение, способствующее построению цифрового правительства, цифрового гражданина и цифрового общества в соответствии с национальной стратегией развития до 2030 года.
Ожидается, что к концу 2025 года доля граждан, применяющих данную технологию при выполнении процедур посадки на самолёт, достигнет не менее 70% пассажиров внутренних рейсов, проходящих через автоматические ворота с использованием решений на основе электронной идентификации, аутентификации и биометрической идентификации.