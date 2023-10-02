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Усиление продвижения и привлечения туристов в оставшиеся месяцы года
По данным Департамента планирования и инвестиций Хошимина, за 9 месяцев 2023 года число внутренних туристов, посетивших город, достигло почти 27 миллионов прибытий, увеличившись почти на 25%; число международных посетителей превысило 3,5 миллиона прибытий, увеличившись почти на 25%; общий доход от туризма достиг 125,463 миллиарда долларов, увеличившись на 35,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Что касается провинции Биньтхуан, которая провела Национальный год туризма 2023 - за последние 9 месяцев число посетителей достигло почти 7 миллионов, что на 75% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и составляет примерно 104% от плана на 2023 год. Доходы от туристической деятельности оцениваются более чем в 17,675 млрд донгов, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Представители Департамента культуры, спорта и туризма провинции Биньтхуан сказали, что синхронные решения, удобно подключенная транспортная инфраструктура, активное обновление продуктов, увеличение впечатлений посетителей вместах назначения, улучшение качества обслуживания на объектах курорта, организация и правильное распределение временных рамок для основных событий и придание важности их продвижению являются факторами, позволяющими туризму Биньтхуан в последнее время достичь высоких результатов.
Аналогичным образом, в Юго-Восточном регионе Тайнинь демонстрирует выдающиеся результаты в развитии туризма в пост-ковидный период. Благодаря разнообразию рельефа, природным ресурсам и культурной самобытности, а также культурно-историческим памятникам туризм Тайниня становится все более привлекательным для туристов. За последние 9 месяцев провинция приняла более 4,2 миллиона посетителей, выручка составила 1,765 миллиарда донгов, что на 49,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
В дельте Меконга, Бенче, со многими направлениями экотуризма, связанными с островками кокосовой зелени, фруктовыми садами, историческими и культурными памятниками, ремесленные деревни приняли более 1,7 миллиона посетителей за 9 месяцев, что больше на 79% , чем за аналогичный период 2022 года. Общий доход от туристической деятельности достиг 2,148 млрд донгов.
Признавая оставшиеся месяцы 2023 года периодом наименьшего количества внутренних посетителей, но также пиковым периодом иностранных посетителей во Вьетнам, населенные пункты продвигаю обновлять продукты, связанные с продвижением и диверсификацией рынка.