НОВОСТИ
Усиление продвижения дестинаций и содействие развитию туризма
*Позиционирование и распространение бренда
Министерство культуры, спорта и туризма опубликовало стратегию маркетинга туризма во Вьетнаме до 2030 года.
Соответственно, стратегия определяет основные направления, такие как позиционирование вьетнамского туристического бренда, национального туристического бренда и регионального туристического бренда.
В юго-восточном регионе туристический бренд ассоциируется с городским туризмом, MICE-туризмом, кухней и ландшафтом, а также конкретными туристическими продуктами, которые знакомят с религиозной культурой, историческими реликвиями и речными путешествиями.
А на дельте Меконга туристический бренд прочно ассоциируется с ландшафтом и культурой реки Меконг, а конкретные продукты включают в себя речной туризм, экотуризм, изучение культурного наследия, курортный туризм на море.
По словам заместителя директора Департамента туризма Хошимина Буй Тхи Нгок Хиеу, для повышения информированности и продвижения туризма индустрия туризма города диверсифицирует рекламные инструменты, увеличивает использование электронного маркетинга, медиа-маркетинга и интеграции туристических карт, обеспечивая доступ к информации. Сектор проявляет инициативу и творческий подход, эффективно используя преимущества платформ социальных сетей, таких как Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube и так далее.
*Определить акценты в маркетинге
Для повышения эффективности продвижения туристического продукта многие местные туристические компании уделяют особое внимание организации тематической маркетинговой компании для создания более высокого коммуникационного эффекта.
По словам представителя Департамента культуры, спорта и туризма провинции Лонг-ан: Лонг-ан присоединился к Организации по продвижению туризма городов Азиатско-Тихоокеанского региона (ТПО), чтобы представить и продвинуть комплексные и устойчивые туристические ресурсы, достопримечательности и продукты в города Азиатско-Тихоокеанского региона, соединять туры и маршруты из Лонг-ана в города, участвующие в TPO, и наоборот.
Недавно премьер-министром было одобрено провинциальное Планирование на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года. В частности, сосредоточено внимание на развитие экотуризма, сельскохозяйственного и сельского туризма в регионе Донгтхапмыой; развитие пригородного курортного туризма и развлекательных услуг в районах, граничащих с Хошимином, развитие культурного, исторического, исследовательского и духовного туризма.
Туристические продукты Лонг-ана представлены туристам на информационном портале «умного» туризма провинции Лонг-ан и в приложениях mylongan.vn, Long An Tourism или в социальных сетях Facebook и Zalo по названию «LONG AN TOURISM».
Лонг-ан стремится привлечь 2,5 миллиона отечественных и 30 000 иностранных посетителей к 2025 году, при этом средний рост общего числа посетителей составит 30% в год.
Как и Лонг-ан, город Вунгтау (провинция Бариа – Вунгтау) является членом Организации ТПО. В марте этого года Вунгтау провел конференцию городов-членов на тему «Зеленая конвергенция», тем самым способствуя сотрудничеству и продвижению имиджа туризма города Вунгтау среди членов TPO, способствуя укреплению сотрудничества в области инвестиций и развития между Вунгтау и другими городами.
В настоящее время в городе Вунгтау имеется более 1000 объектов размещения на 15.000 номеров, более 800 ресторанов и специализированных закусочных, удовлетворяющих потребности туристов в отдыхе и осмотре достопримечательностей.
С точки зрения бизнеса, рассказывая о деятельности по выходу на рынок и активизируя продвижение для туристов, особенно для иностранных, Во Ань Тай, заместитель генерального директора Saigontourist Group, отметил, что в самом начале восстановления туризма после COVID-19, его предприятие начало активно развертывать планы и связи для продвижения ключевых и потенциальных международных туристических рынков, развивать способность привлекать иностранных посетителей на основе качественных и безопасных продуктов и услуг, применяя широкомасштабные и привлекательные стимулирующие акции.
Saigontourist Group также постоянно обновляет информацию для связи с партнерами и клиентами, активно участвуя в международных туристических ярмарках в Корее, Англии, Индии, на Ближнем Востоке... для привлечения и расширения источников клиентов и использования новых возможностей сотрудничества. В первой половине 2023 года Saigontourist Group обслужила 892.000 туристов, что почти на 66% больше, чем за тот же период 2022 года, внеся свою лепту в восстановление и развитие туризма по всей стране.