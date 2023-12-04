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Усиление проверок эксплуатационной деятельности в рыболовных портах
Этой информацией поделились руководители Департамента науки, технологий и международного сотрудничества Управления рыболовства при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов на недавней конференции по управлению эксплуатацией водных ресурсов в рыболовных портах в Кханьхоа.
По отчету Управления рыболовства при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов, по состоянию на октябрь 2023 года в стране общее количество рыболовных судов длиной 6 м и более составило около 83 427 судов. Количество судов, зарегистрированных в базе данных VNFisbase, составляет 72 217, из них 29 341 имеют длину 15 м и более. В настоящее время насчитывается около 11 210 незарегистрированных судов на VNFisbase, что на 3 393 корабля меньше, чем в декабре 2022 года. Общее количество лицензий составляет 84 125.
В 2023 году Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов сформировало 76 штормовых убежищ для рыболовных судов в 28 прибрежных провинциях и городах. Из них 19 якорных стоянок регионального уровня, 57 якорных стоянок провинциального уровня вместимостью около 50 000 рыболовных судов. По сравнению с плановыми показателями, утвержденными в Постановлении Премьер-министра № 1976 от 12 ноября 2015 года, количество новых якорных стоянок достигло 56,85%, а мощность новых якорных стоянок – 52,56% от общего плана.
Являясь одним из населенных пунктов с крупными рыболовными портами в стране, в провинции Кханьхоа в настоящее время имеется 5 рыболовных портов: Хон Ро, Да Бак, Винь Лыонг, Дай Лань, Куанг Хой и 1 штормовое убежище Нинь Хай. Из них рыболовный порт Хон Ро назначен портом, предназначенным для подтверждения происхождения добываемых морепродуктов в соответствии с Решением № 3930/QD-BNN-TCTS от 5 октября 2020 года Министерства сельского хозяйства и сельского развития.
По словам заместителя председателя Народного комитета провинции Кханьхоа Чан Хоа Нама, в последнее время народный комитет провинции уделяет внимание инвестированию и модернизации инфраструктуры рыболовных портов и зон штормовых убежищ.