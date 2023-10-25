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НОВОСТИ

Усиление мер по обеспечению безопасности туристов

24 октября 2023 года премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал официальную телеграмму о преодолении последствий инцидента, связанного с опрокидыванием транспортного средства из-за наводнения в туристической зоне Кулан округе Лакзыонг провинции Ламдонг. В телеграмме четко говорилось, что 24 октября 2023 года в туристической зоне Кулан в районе Лакзыонг провинции Ламдонг произошло локальное наводнение, в результате которого перевернулся автомобиль, погибли 4 корейских туриста, 1 вьетнамец получил ранения. Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил глубочайшее соболезнование родственникам семей погибших. А также поручил Министерству иностранных дел Вьетнама, председателю Народного комитета провинции Ламдонг и соответствующим ведомствам продолжать руководить работой по устранению последствий инцидента, уделяя особое внимание следующим заданиям:

Председателю Народного комитета провинции Ламдонг необходимо координировать действия с Министерством иностранных дел Вьетнама и соответствующими ведомствами для дальнейшего руководства и реализации необходимой работы, направленной на быстрое преодоление последствий инцидента. Председателю Народного комитета провинции Ламдонг необходимо руководить работой по расследованию, выявлению причины, уточнению ответственности сторон и строго реагировать на нарушения (если таковые имеются) в соответствии с положениями закона.

Министерству иностранных дел в соответствии с возложенными на него функциями, задачами и полномочиями необходимо возглавить и координировать свои действия с Народным комитетом провинции Ламдонг, посольством Кореи во Вьетнаме и соответствующими ведомствами для срочного решения связанных с инцидентом вопросов, а также оказания помощи в похоронах умерших в соответствии с положениями закона.

Министерству культуры, спорта и туризма необходим скоординировать свои действия с Народным комитетом провинции Ламдонг и соответствующими ведомствами для срочного реагирования и преодоления последствий вышеуказанного инцидента в соответствии с правилами, оперативно инструктировать населенные пункты по всей стране об усилении мер по обеспечению безопасности туристов.

Национальный руководящий комитет по предотвращению и контролю стихийных бедствий должен отслеживать ситуацию со стихийными бедствиями, активно призывать населенные пункты осуществлять работу по предотвращению, борьбе и преодолению последствий стихийных бедствий в соответствии со своими полномочиями.

Правительственная канцелярия должна осуществляет контроль и призывать соответствующие министерства, ведомства и местные органы власти реализовывать содержание официальной телеграммы в соответствии с возложенными на них функциями и задачами.

ВИА/ИЖВ

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