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Усиление мер по обеспечению безопасности туристов
Председателю Народного комитета провинции Ламдонг необходимо координировать действия с Министерством иностранных дел Вьетнама и соответствующими ведомствами для дальнейшего руководства и реализации необходимой работы, направленной на быстрое преодоление последствий инцидента. Председателю Народного комитета провинции Ламдонг необходимо руководить работой по расследованию, выявлению причины, уточнению ответственности сторон и строго реагировать на нарушения (если таковые имеются) в соответствии с положениями закона.
Министерству иностранных дел в соответствии с возложенными на него функциями, задачами и полномочиями необходимо возглавить и координировать свои действия с Народным комитетом провинции Ламдонг, посольством Кореи во Вьетнаме и соответствующими ведомствами для срочного решения связанных с инцидентом вопросов, а также оказания помощи в похоронах умерших в соответствии с положениями закона.
Министерству культуры, спорта и туризма необходим скоординировать свои действия с Народным комитетом провинции Ламдонг и соответствующими ведомствами для срочного реагирования и преодоления последствий вышеуказанного инцидента в соответствии с правилами, оперативно инструктировать населенные пункты по всей стране об усилении мер по обеспечению безопасности туристов.
Национальный руководящий комитет по предотвращению и контролю стихийных бедствий должен отслеживать ситуацию со стихийными бедствиями, активно призывать населенные пункты осуществлять работу по предотвращению, борьбе и преодолению последствий стихийных бедствий в соответствии со своими полномочиями.
Правительственная канцелярия должна осуществляет контроль и призывать соответствующие министерства, ведомства и местные органы власти реализовывать содержание официальной телеграммы в соответствии с возложенными на них функциями и задачами.