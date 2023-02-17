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Усиление локализации автомобильной промышленности помогает укреплять вспомогательные отрасли
Многие автомобильные компании по-прежнему упорно развивают вспомогательную автомобильную промышленность, чтобы быть активными в поставках и снижать производственные затраты, сохраняя при этом качество продукции, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.
Toyota Motor Vietnam (TMV) официально запустила производственную линию двух моделей Veloz Cross и Avanza Premio в конце прошлого года, стремясь остановить импорт готовых агрегатов этих моделей из Индонезии.
Ранее, в период с марта по ноябрь 2022 года, из Индонезии для продажи во Вьетнаме было импортировано 3.248 единиц Avanza Premio и 12.876 единиц Veloz Cross.
В результате 273 детали двух моделей производятся 30 поставщиками во Вьетнаме. TMV заявила, что это важная веха, решительно подтверждающая обязательства по продвижению уровня локализации в автомобильной промышленности, что способствует развитию страны.
Уровень локализации компонентов и запасных частей TMV достиг более 40%, что вдвое превышает аналогичный показатель для всего автопрома.
Производитель автомобилей сосредоточился на классификации и разработке списка потенциальных поставщиков запасных частей и разработал соответствующие планы, чтобы помочь им улучшить свои управленческие и производственные мощности. Ожидается, что его поддержка поможет местным поставщикам постепенно включиться в глобальную цепочку создания стоимости Toyota.