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НОВОСТИ

Усиление локализации автомобильной промышленности помогает укреплять вспомогательные отрасли

Уверенный рост продаж автомобилей и увеличение количества моделей автомобилей местной сборки являются рычагом для дальнейшего продвижения автомобильной промышленности Вьетнама, помогая ему постепенно входить в цепочки поставок ведущих производителей автомобилей. Уверенный рост продаж автомобилей и увеличение количества моделей автомобилей местной сборки являются рычагом для дальнейшего продвижения автомобильной промышленности Вьетнама, помогая ему постепенно входить в цепочки поставок ведущих производителей автомобилей.

Многие автомобильные компании по-прежнему упорно развивают вспомогательную автомобильную промышленность, чтобы быть активными в поставках и снижать производственные затраты, сохраняя при этом качество продукции, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.

Toyota Motor Vietnam (TMV) официально запустила производственную линию двух моделей Veloz Cross и Avanza Premio в конце прошлого года, стремясь остановить импорт готовых агрегатов этих моделей из Индонезии.

Ранее, в период с марта по ноябрь 2022 года, из Индонезии для продажи во Вьетнаме было импортировано 3.248 единиц Avanza Premio и 12.876 единиц Veloz Cross.

В результате 273 детали двух моделей производятся 30 поставщиками во Вьетнаме. TMV заявила, что это важная веха, решительно подтверждающая обязательства по продвижению уровня локализации в автомобильной промышленности, что способствует развитию страны.

Уровень локализации компонентов и запасных частей TMV достиг более 40%, что вдвое превышает аналогичный показатель для всего автопрома.

Производитель автомобилей сосредоточился на классификации и разработке списка потенциальных поставщиков запасных частей и разработал соответствующие планы, чтобы помочь им улучшить свои управленческие и производственные мощности. Ожидается, что его поддержка поможет местным поставщикам постепенно включиться в глобальную цепочку создания стоимости Toyota.

ВИА/ИЖВ

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