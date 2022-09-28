Усиление входа вьетнамских товаров в систему супермаркетов AEON

Делегаты на выставке. Фото: ВИА

В рамках этого события была организована программа соединения предприятий, желающих входить в сеть супермаркетов AEON, привлекшая участие 200 вьетнамских предприятий. Это четвертый год Центр содействия инвестициям и торговле (ITPC) организовал программу по распространению с целью входа в глобальной розничной системе AEON.

Основывая на критериях «безопасность, новые продукции, региональные и традиционные особенности», Организационный комитет отобрал 36 предприятий для участия в Неделе продукции предприятий Вьетнама в AEON, которые представляли 374 товара, включая упакованные и готовые продукты; полезные для здоровья продукты; сельскохозяйственные, приоритетно органические продукты.

Г-н Казаока Такао, заместитель генерального директора, отвечающий за закупку AEON Vietnam Co., Ltd. поделился, что AEON Vietnam всегда стремится постоянно вносить свой вклад в улучшение образа жизни клиентов, тем самым работая ради сообщества и устойчивого развития Вьетнама.

В прошедшие годы, AEON активно продвигал вьетнамские товары на японский рынок соединением спроса с предложением, экспортом товаров и продвижением торговли.

В настоящее время в поставках товаров для AEON участвуют около 2000 вьетнамских предприятий, в том числе более 100 предприятий были подключены именно через подобные Недели продукции вьетнамских предприятий в AEON.

Таким образом, было доказано качество и надежность поставок вьетнамских продукций, отвечающих стандартам систем распределения, а также требованиям потребителей.

По статистике Главного таможенного управления, импортно-экспортный оборот между Вьетнамом и Японией за последние 8 месяцев достиг 31,8 млрд. долларов США, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в том числе экспорт Вьетнама в японский рынок достиг 15,8 млрд. долларов США, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года./.



