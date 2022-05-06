Усиление авиационной безопасности в связи с SEA Games 31

Самолеты вьетнамских авиалиний на аэропорту Нойбай. Фото: ВИA

Соответственно, Корпорация аэропортов Вьетнама (ACV) отвечает за руководство аэропортами, особенно Нойбай, Дананг, Таншоннят и Катби, за разработку и реализацию плана обеспечения безопасност, регулярно обновляет указания и уведомления Подкомитета безопасности, органов по обеспечению безопасности и порядка пребывания делегаций в аэропортах.

CAAV также определила такие меры, как усиление патрулирования, охрана, проверка и тщательный контроль за пассажирами, багажом, товарами и предметами, ввозимыми в запретные и изолированные зоны, посадка, вход и выход людей, транспортных средств и предметов из запретных зон, составила план охраны и защиты специализированных воздушных судов, перевозящих делегации и спортсменов, прибывающих на Игры, осуществляет патрулирование, охрану и ключевой контроль зоны стоянки воздушных судов, зоны перемещения делегаций и спортсменов в пределах аэропорта.

ACV отвечает за организацию выделенных мест парковки для транспортных средств во время встречи и проводов делегаций и спортсменов в аэропорту, открывает отдельную въездную линию для обеспечения безопасности делегаций высокого уровня и спортсменов.

ACV также необходимо организовать специальные воздушные суда (если таковые имеются), воздушные суда, перевозящие группы спортсменов, стоянку в удобных для встречи, наблюдения за безопасностью и охраны воздушных судов, местах, охранять и усиливать патрулирование, наблюдение в ночное время.

Что касается авиакомпаний, то помимо разработки и реализации плана по усилению безопасности SEA Games 31, им также необходимо тесно координировать свои действия с аэропортами, управлением аэропортов, протокольными подразделениями, актуализировать информацию о прибывающих и вылетающих рейсах, обслуживаемых авиакомпанией.



