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Усиление авиационной безопасности в связи с SEA Games 31

Администрация гражданской авиации Вьетнама (CAAV) разработала планы по обеспечению авиационной безопасности, общественного порядка, а также встречи и проводов пассажиров и спортсменов в аэропортах и на аэродромах, обслуживающих 31-ых Игр Юго-Восточной Азии 31-го (SEA Games 31).
  Самолеты вьетнамских авиалиний на аэропорту Нойбай. Фото: ВИA  

Соответственно, Корпорация аэропортов Вьетнама (ACV) отвечает за руководство аэропортами, особенно Нойбай, Дананг, Таншоннят и Катби, за разработку и реализацию плана обеспечения безопасност, регулярно обновляет указания и уведомления Подкомитета безопасности, органов по обеспечению безопасности и порядка пребывания делегаций в аэропортах.

CAAV также определила такие меры, как усиление патрулирования, охрана, проверка и тщательный контроль за пассажирами, багажом, товарами и предметами, ввозимыми в запретные и изолированные зоны, посадка, вход и выход людей, транспортных средств и предметов из запретных зон, составила план охраны и защиты специализированных воздушных судов, перевозящих делегации и спортсменов, прибывающих на Игры, осуществляет патрулирование, охрану и ключевой контроль зоны стоянки воздушных судов, зоны перемещения делегаций и спортсменов в пределах аэропорта.

ACV отвечает за организацию выделенных мест парковки для транспортных средств во время встречи и проводов делегаций и спортсменов в аэропорту, открывает отдельную въездную линию для обеспечения безопасности делегаций высокого уровня и спортсменов.

ACV также необходимо организовать специальные воздушные суда (если таковые имеются), воздушные суда, перевозящие группы спортсменов, стоянку в удобных для встречи, наблюдения за безопасностью и охраны воздушных судов, местах, охранять и усиливать патрулирование, наблюдение в ночное время.

Что касается авиакомпаний, то помимо разработки и реализации плана по усилению безопасности SEA Games 31, им также необходимо тесно координировать свои действия с аэропортами, управлением аэропортов, протокольными подразделениями, актуализировать информацию о прибывающих и вылетающих рейсах, обслуживаемых авиакомпанией.


ВИА

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