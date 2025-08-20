НОВОСТИ
Уругвай и Вьетнам обладают значительным потенциалом для развития сотрудничества
В интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИА) Чукаси отметила, что в условиях нынешней сложной международной обстановки двум странам необходимо расширять и углублять двусторонние отношения.
По словам Чукаси, правительство Уругвая рассматривает Вьетнам как одного из приоритетных стратегических партнёров в деле продвижения всестороннего сотрудничества в сферах культуры, экономики, торговли и инвестиций. Заместитель министра выразила уверенность, что двусторонние отношения будут и далее активно развиваться благодаря визитам и обменам в ближайшее время.
Касаясь экономики и торговли, Чукаси признала, что двусторонний товарооборот растёт, но пока не соответствует существующему потенциалу сотрудничества. Она сообщила, что в составе её делегации находится представитель Агентства по продвижению торговли и инвестиций Уругвая, цель которого - стимулировать развитие торговых возможностей с Вьетнамом.
Заместитель министра подчеркнула, что и Вьетнам, и Уругвай обладают сильными позициями в сельскохозяйственном производстве. Она выразила надежду, что в скором времени высококачественная продукция Уругвая, в частности говядина, выйдет на рынок Вьетнама, в то время как уругвайские потребители смогут познакомиться с характерными для Вьетнама напитками - кофе и чаем.
По данным Министерства промышленности и торговли Вьетнама, в 2024 году объём двусторонней торговли между Вьетнамом и Уругваем достиг 170 млн долларов США, увеличившись на 35,4 % по сравнению с 2023 годом. За первые семь месяцев 2025 года товарооборот составил 121 млн долларов, что на 88,5 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Основные экспортные товары Вьетнама в Уругвай включают обувь, текстиль и швейные изделия, компьютеры, электронные изделия и комплектующие, морепродукты, телефоны и комплектующие, изделия из ротанга, тростника и ковры, стальные изделия, пластмассовые изделия, керамику и фарфор, текстильное волокно и нити. Основные товары импорта Вьетнама из Уругвая - древесина и изделия из неё, сырьё и материалы для текстильной и обувной промышленности, фармацевтическая продукция, молоко и молочные продукты, морепродукты, корма и ингредиенты для животных, химикаты и др.
В области культурного и образовательного сотрудничества Чукаси сообщила, что стороны реализуют научные проекты с участием студентов, а также активизируют обмены для укрепления взаимопонимания между народами, особенно среди молодёжи. Уругвай создал международное культурное выставочное пространство в здании МИД и пригласил вьетнамскую сторону представить искусство и культуру во Монтевидео, что позволит уругвайским школьникам и студентам глубже познакомиться со страной и народом Вьетнама.
Заместитель министра Валерия Чукаси подчеркнула, что, несмотря на географическую удалённость, обе страны активно ищут творческие способы укрепления дружбы и углубления взаимопонимания между народами двух государств.