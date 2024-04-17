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Уроки Дьенбьенфу в памяти председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Во время командировки во Вьетнам примерно в 1990-е годы Евгений Григорьев посетил встречу генерала Во Нгуен Зиапа с молодежью. И по сей день он называет это редким счастливым случаем. Он встретил героя вьетнамской армии уже в преклонном возрасте, слушал, как он отвечает на интересные вопросы молодых людей, осознавая, какая великая личность стоит перед ним.
Евгений Дмитриевич подчеркнул, что именно под этим впечатлением он стал читать и глубже узнавать о войне сопротивления вьетнамского народа против французов, о кампании под Дьенбьенфу. Первый урок был урок о силе духа. Он повторил юмористическое высказывание генерала, когда его спросили о потерях обеих сторон в Дьенбьенфу. «Мы не потеряли ни одного танка, потому что танков у нас не было, но был дух», — сказал Во Нгуен Зиап. И позже, говоря о победе операции им. Хо Ши Мина в 1975 году, генерал Во Нгуен Зиап также сказал: «Мы не потеряли ни одного B-52, потому что у нас не было B-52, но у нас был дух».
Евгений Дмитриевич сказал, что Во Нгуен Зиап много говорил о подготовке к битве, которая длилась на протяжении всего 1953 года, сопровождалась множеством трудностей, и держалась в полной тайне. Много раз Евгений Григорьев напомнил, что армия без танков победила современную армию колонизаторов. Это можно объяснить только силой духа. Глава комитета по внешним связям Санкт-Петербурга подтвердил, что победа под Дьенбьенфу показала, что нет нерешенных сложностей при наличии решимости и духа. Воля, решимость и поддержка народа могут сделать то, чего не могут сделать даже огромные деньги, оружие или сила. Он также отметил, что этот дух Дьенбьенфу был продолжен в кампании им. Хо Ши Мина. Солдаты Вьетнамской народной армии на велосипедах и на своих плечах по тропе им. Хо Ши Мина доставляли оружие, боеприпасы, мотоциклы и продовольствие поле битвы на Юге Вьетнама. Григорьев назвал это фантастикой, и именно эта сила помогла Вьетнаму победить.
Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга допустил сравнение Дьенбьенфу со Сталинградской битвой в годы Великой Отечественной войны, когда жители города преодолели больше 900 дней и ночей блокады, чтобы победить фашистскую армию, создав перелом в войне. 70 лет назад у Вьетнама был Дьенбьенфу, а 80 лет назад у России был Сталинград. Говоря об этом сходстве, Евгений Дмитриевич сказал, что у каждого народа своя война. И в основе каждой войны лежат планы, средства, силы и т. д., но кто выиграет войну зависит от того, есть ли у этого народа воля к победе или нет. У русских была воля к преодолению блокады, а вьетнамцы также были полны решимости преодолеть любую нехватку боеприпасов и вооружения, и своей народной нерегулярной армией победить современную регулярную французскую армию.
Большой урок Дьенбьенфу – для других народов.
Победа при Дьенбьенфу побудила народы, прежде всего соседних стран, встать на защиту независимости, твердо веря в силу воли и стремления к независимости в целях борьбы с колониализмом. Позже благодаря своей работе Е. Григорьев побывал во многих местах, таких как Лаос и Камбоджа, и имел возможность встретиться там со многими лидерами. В ходе беседы, он подтвердил признание значения победы Дьенбьенфу в этих странах. Дьенбьенфу – это победа и вдохновение для победы, подчеркнул он.
Третий урок для Евгений Дмитриевича исходит от генерала Во Нгуен Зиапа. Он сказал, что до сих пор помнит тот момент, когда невысокий почтенный генерал тихо вошел в помещение. А зал в это время стал затихать, слушая его. И трудно поверить, что именно этот невысокий мужчина, казалось бы, должен был заниматься сельской работой, сделал в 1954 году знаменитую победу под Дьенбьенфу.
Позже, когда Евгений Григорьев стал вникать глубже с историю, он понял, что встретил человека, который всю свою жизнь посвятил благам своей Родины, человека, который не отделял себя от народа и Компартии.
Генерал много путешествовал и встречался с высокопоставленными руководителями Советского Союза, но всегда был очень скромным человеком. Генерал всегда интересовался новостями, всегда старался донести свою мысль, что было очень важно, учитывая его богатый опыт. Еще интересно то, что привычку заниматься физкультурой генерал сохранил до конца жизни. Евгений Дмитриевич подтвердил, что это важный пример для молодежи.
Говоря о значении исторического воспитания для молодежи, Евгений Дмитриевич напомнил, что сам генерал Во Нгуен Зиап однажды подчеркнул, что историю никогда нельзя забывать, а молодежь необходимо воспитывать в этом направлении. Е. Григорьев вспомнил двух своих школьных друзей, которые, услышав в новостях о войне во Вьетнаме, сбежали от родителей в Москву, чтобы поехать во Вьетнам воевать!
Лично он в своем дальнейшем сотрудничестве с Вьетнамом всегда помнил, что говорил тогда генерал Во Нгуен Зиап о том, что в военной экономике есть пределы, но нет пределов в человеческих отношениях, в человеческих чувствах!
Напоследок Евгений Григорьев взял знаменитое высказывание Хо Ши Мина: «Нет ничего дороже независимости и свободы!» и заключил, что Во Нгуен Зиап, должно быть, внес свой вклад в создание этой свободы.