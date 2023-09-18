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Урегулирование последствий войны - основа вьетнамо-американских отношенийвысокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Среди вопросов, вынесенных на обсуждение 14-15 сентября, были усилия по преодолению последствий войны и воздействие на развитие вьетнамо-американских отношений.
Президент USIP Лиза Гранде выразила радость по поводу нового, значительного развития всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития между Вьетнамом и США и выразила надежду на прорыв в урегулировании последствий войны в будущем.
Доктор Мира Рапп-Хупер, специальный помощник президента США и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете Национальной безопасности США, заявила, что двусторонние отношения вступают в новую ии значимую фазу для регионального и глобального мира, сотрудничества и устойчивого развития.
Генерал-полковник Нгуен Ван Ринь, председатель Вьетнамской ассоциации жертв «Агент Оранж/Диоксин» (VAVA), отметил, что сотрудничество в борьбе с последствиями войны считается краеугольным камнем вьетнамско-американских отношений, способствует процессу примирения, оздоровления и укрепления доверия между двумя странами и открывает новые возможности для сотрудничества в других важных областях.
В настоящее время реализован целый ряд проектов, демонстрирующих совместные усилия по преодолению последствий войны, подчеркнул он, предложив США развивать сотрудничество в области экологической очистки и преодоления последствий взрывов бомб и мин, а также «Агента Оранж/диоксина» во Вьетнаме.
В беседе с Вьетнамским информационным агентством Тим Рисер, помощник бывшего сенатора США Патрика Лихи, который сыграл решающую роль в развитии сотрудничества в области урегулирования последствий войны во Вьетнаме, отметил, что, по его мнению, подобные программы способствуют сближению двух стран и создают основу для примирения и сотрудничества