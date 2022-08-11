Ураган «Мулан» ослабевает до тропической депрессии

Ураган «Мулан» превратился в тропическую депрессию после входа в Тонкинский залив ночью 10 августа. Фото: ВИА

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, ураган «Мулан» превратился в тропическую депрессию после входа в Тонкинский залив ночью 10 августа.

По прогнозам, 11 августа тропическая депрессия двинется с запада на северо-запад со скоростью 20 км/ч.

Ожидается, что в северном регионе и северо-центральных провинциях от Тханьхоа до Нгеана в этот день пройдут ливни.

В ответ на воздействие урагана вьетнамские авиалинии скорректировали планы полетов в некоторые пострадавшие аэропорты и из них с 11 августа.

Соответственно, Vietnam Airlines отменит два рейса между северным портовым городом Хайфон и Хошимином. Это также задержит рейсы между Хайфоном и Буонметхуотом, Камранью, Далатом и Хошими 11 августа.

Тем временем Bamboo Airways скорректировала расписание, чтобы обеспечить абсолютную безопасность рейсов из/в аэропорты Плейку, Дананг, Катби, Винь и Вандон 11 августа.

Vietjet также объявила, что в тот же день изменит расписание некоторых рейсов в Хайфон.

«Мулан» — второй ураган в водах Вьетнама в этом году. Первый, «Чаба», был в июле.



