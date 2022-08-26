Ураган «Маон» продолжает ослабевать до зоны низкого давления, а в северном регионе продолжаются ливни

Путь урагана «Маон». Фото: ВИА

Ураган «Маон» - третий, вошедший в Восточное море в этом году, еще более ослабел до области низкого давления в северном горном районе в начале 26 августа.

В час ночи самый сильный ветер в центре области низкого давления был ниже 39 км/ч. В следующие 12 часов область продолжит двигаться на запад и постепенно рассеется.

Существует высокий риск внезапных наводнений и оползней в горных провинциях и наводнений в низменных районах, таких как Куангнинь, Тайнгуен, Лангшон и Бакжанг.

В столице Ханое сильный дождь обрушился на столицу утром 25 августа, что привело к проблемам в час пик и падению деревьев. В ближайшие дни ожидается также ожидается непогода.

В северном регионе, а также в некоторых районах центрального и южного регионов в течение дня прогнозируются сильные дожди.



