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Ураган «Вутип» обрушился на центральный Вьетнам, оставляя за собой следы разрушений
Серьезный урон был нанесен сельскому хозяйству: во многих провинциях под водой оказались 88 711 га риса и зерновых культур. Пострадали также аквакультурные хозяйства площадью 1 800 га, в основном в Куангбинь (1 553 га), а также в Куангчи, Куангнаме и Дананге. В Дананге 38 оползней нарушили транспортные маршруты, что еще больше осложнило восстановительные работы.
В ответ местные власти спешат на помощь, посещают скорбящие семьи, направляют спасательные команды на поиски пропавших без вести и помогают пострадавшим восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Они также пытаются спасти то, что осталось от урожая, и восстановить разрушенную инфраструктуру в наиболее пострадавших районах