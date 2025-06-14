Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ураган «Вутип» обрушился на центральный Вьетнам, оставляя за собой следы разрушений

По состоянию на 18:30 13 июня Департамент по управлению дамбами, предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними сообщил, что «Вутип», первый шторм в Восточном море в этом году, вызвал хаос в центральной части Вьетнама, унес жизни людей, вынудил жителей покинуть свои дома и нанес значительный ущерб домам, посевам и инфраструктуре. Наводнения уже унесли жизни двух человек в провинции Куангчи и еще четверо пропали без вести в провинции Куангбинь. Паводковые воды превратили в болота 3 575 домов, причем наибольший удар пришелся на провинцию Куангчи - 2 770 домов оказались под водой. В провинции Куангнам было затоплено 725 домов, а в городе Дананг - 80. Еще 28 домов были разрушены или потеряли крышу, в том числе 27 в провинции Хатинь и один в провинции Куангчи.

Серьезный урон был нанесен сельскому хозяйству: во многих провинциях под водой оказались 88 711 га риса и зерновых культур. Пострадали также аквакультурные хозяйства площадью 1 800 га, в основном в Куангбинь (1 553 га), а также в Куангчи, Куангнаме и Дананге. В Дананге 38 оползней нарушили транспортные маршруты, что еще больше осложнило восстановительные работы.

В ответ местные власти спешат на помощь, посещают скорбящие семьи, направляют спасательные команды на поиски пропавших без вести и помогают пострадавшим восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Они также пытаются спасти то, что осталось от урожая, и восстановить разрушенную инфраструктуру в наиболее пострадавших районах

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС Чан Тхань Ман: Пресса приносит в законодательный орган дыхание жизни и чаяния избирателей

Председатель НС Чан Тхань Ман: Пресса приносит в законодательный орган дыхание жизни и чаяния избирателей

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман высоко оценил жизненно важную роль журналистики в развитии страны, похвалив поколения журналистов за их неуклонный вклад в дело строительства и защиты страны на протяжении последнего столетия.
ПОДРОБНЕЕ

Top