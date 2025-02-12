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НОВОСТИ

Управление ООН по туризму ищет номинантов на премию «Лучшая туристическая деревня» 2025 года

Всемирная туристская организация ООН (UN Tourism) направила приглашение своим государствам-членам, включая Вьетнам, номинировать до восьми деревень на премию «Лучшая туристическая деревня» 2025 года через соответствующие национальные туристические администрации (NTA). Прием заявок завершится 19 мая, а выбранные деревни будут объявлены в третьем квартале этого года во время мероприятия ООН по туризму.

Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь ООН по туризму, сказал, что награда «Лучшая туристическая деревня» присуждается сельским населенным пунктам, где туризм служит катализатором возможностей, сохранения культуры и устойчивого роста.

Он отметил, что, используя свои уникальные активы, эти деревни создадут возможности для экономического роста, сохранят местные традиции и будут способствовать повышению качества жизни своих общин.

«Мы с нетерпением ждем тех деревень, которые представляют роль сельского туризма как преобразующей силы добра», - подчеркнул Пололикашвили.

В этом году внешний Консультативный совет, состоящий из мировых экспертов, будет оценивать заявки по девяти ключевым направлениям. К ним относятся: культурные и природные ресурсы; продвижение и сохранение культурных ресурсов; экономическая устойчивость; социальная устойчивость; экологическая устойчивость; развитие туризма и интеграция цепочки создания стоимости; управление и приоритеты туризма; инфраструктура и связь; здоровье, безопасность и охрана.

На сегодняшний день Программа ООН по туризму вручила награды 130 деревням по всему миру, в том числе трем из Вьетнама, а именно деревне Тхайхай в северной провинции Тайнгуен в 2022 году, деревне Танхоа в центральной провинции Куангбинь в 2023 году и овощной деревне Чакуэ в центральной провинции Куангнам в 2024 году.

ИЖВ/ВИА

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