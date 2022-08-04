Управление гражданской авиации Вьетнама: развертывание плана полета в обход зоны учений Китая

Самолеты авиакомпаний в аэропорту Нойбай (Ханой). Фото: ВИА

В беседе с корреспондентом ВИА вечером 3 августа директор Управления гражданской авиации Вьетнама Динь Виет Тханг сказал, что после того, как Китай объявил о проведении учений в районах вблизи Тайваня (Китай) с полудня 4 августа по 7 августа 2022 года, Управление гражданской авиации Вьетнама провело встречи с авиакомпаниями, чтобы разработать план полета в обход небезопасного неба.

Динь Виет Тханг заявил, что военные учения Китая возле Тайваня (Китай) влияют на маршруты полетов из Вьетнама в США (которые регулярно выполняются Vietnam Airlines), из Вьетнама в Тайвань, Японию, Корею.

План обхода будет составлен по принципу: не пролетать, не летать близко, не выбирать резервный аэропорт вблизи с местом учений.

В настоящее время маршруты регулярных полетов выстроены авиакомпаниями по наиболее оптимальному плану с точки зрения полетного времени, топлива и возможности приземлиться в ближайшем запасном аэропорту в случае возникновения инцидента.

По данным Управления гражданской авиации Вьетнама, обход затронет около 60 рейсов, из них 36 рейсов Vietnam Airlines, 22 Vietjet Air и несколько рейсов Bamboo Airways.



