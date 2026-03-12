Управление гражданской авиации Вьетнама предлагает снизить налоги и оказать финансовую поддержку авиакомпаниям

Ведомство также предложило разрешить авиакомпаниям взимать топливный сбор на внутренних рейсах с гибким механизмом корректировки в зависимости от колебаний цен на топливо Jet A-1. Фото: baochinhphu.vn

Речь, в частности, идёт о предложении полностью освободить авиационное топливо от налога на охрану окружающей среды до конца мая текущего года, а также включить его в перечень товаров, на которые распространяется сниженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС), с 10% до более низкого, приемлемого уровня.

УГAВ также предложило разрешить авиакомпаниям взимать топливный сбор на внутренних авиарейсах с применением гибкого механизма корректировки в зависимости от колебаний цен на топливо Jet A-1.

Кроме того, ведомство рекомендовало при необходимости пересмотреть и, возможно, скорректировать предельный уровень цен на внутренних авиамаршрутах, чтобы помочь авиакомпаниям сохранить операционную деятельность.

Наряду с мерами политического характера УГАВ предложило наладить переговоры на высоком уровне со странами, которые в настоящее время ограничивают экспорт топлива, в частности с Таиландом и Китаем.

Цель состоит в том, чтобы содействовать вьетнамским компаниям в выполнении действующих контрактов на поставку топлива Jet A-1 и обеспечении новых источников снабжения.

Кроме того, ведомство предложило на 50% сократить ряд сборов за авиационные услуги, включая сборы за посадку и аэронавигационное обслуживание, по аналогии с мерами поддержки, применявшимися в период пандемии COVID-19.

В отношении других министерств и ведомств УГАВ рекомендовало Министерству финансов продолжить изучение механизмов налоговой и тарифной поддержки, а Государственному банку Вьетнама - рассмотреть возможность увеличения кредитных лимитов и предоставления гарантий по аккредитивам (L/C) поставщикам авиационного топлива в целях обеспечения стабильных поставок.

Кроме того, УГАВ предложило Министерству промышленности и торговли расширить источники поставок топлива и поручить отечественным нефтеперерабатывающим предприятиям, таким как НПЗ «Зунгкуат» и НПЗ «Нгишон», максимально нарастить мощности по производству топлива Jet A-1.