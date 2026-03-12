Báo Ảnh Việt Nam

Управление гражданской авиации Вьетнама предлагает снизить налоги и оказать финансовую поддержку авиакомпаниям

На фоне сложного развития геополитической ситуации и роста цен на топливо Управление гражданской авиации Вьетнама (УГAВ) предложило ряд политических мер, направленных на снижение давления на авиационную отрасль страны.
Ведомство также предложило разрешить авиакомпаниям взимать топливный сбор на внутренних рейсах с гибким механизмом корректировки в зависимости от колебаний цен на топливо Jet A-1. Фото: baochinhphu.vn

Речь, в частности, идёт о предложении полностью освободить авиационное топливо от налога на охрану окружающей среды до конца мая текущего года, а также включить его в перечень товаров, на которые распространяется сниженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС), с 10% до более низкого, приемлемого уровня.

УГAВ также предложило разрешить авиакомпаниям взимать топливный сбор на внутренних авиарейсах с применением гибкого механизма корректировки в зависимости от колебаний цен на топливо Jet A-1.

Кроме того, ведомство рекомендовало при необходимости пересмотреть и, возможно, скорректировать предельный уровень цен на внутренних авиамаршрутах, чтобы помочь авиакомпаниям сохранить операционную деятельность.

Наряду с мерами политического характера УГАВ предложило наладить переговоры на высоком уровне со странами, которые в настоящее время ограничивают экспорт топлива, в частности с Таиландом и Китаем.

Цель состоит в том, чтобы содействовать вьетнамским компаниям в выполнении действующих контрактов на поставку топлива Jet A-1 и обеспечении новых источников снабжения.

Кроме того, ведомство предложило на 50% сократить ряд сборов за авиационные услуги, включая сборы за посадку и аэронавигационное обслуживание, по аналогии с мерами поддержки, применявшимися в период пандемии COVID-19.

В отношении других министерств и ведомств УГАВ рекомендовало Министерству финансов продолжить изучение механизмов налоговой и тарифной поддержки, а Государственному банку Вьетнама - рассмотреть возможность увеличения кредитных лимитов и предоставления гарантий по аккредитивам (L/C) поставщикам авиационного топлива в целях обеспечения стабильных поставок.

Кроме того, УГАВ предложило Министерству промышленности и торговли расширить источники поставок топлива и поручить отечественным нефтеперерабатывающим предприятиям, таким как НПЗ «Зунгкуат» и НПЗ «Нгишон», максимально нарастить мощности по производству топлива Jet A-1.

ИЖВ/ВИА

