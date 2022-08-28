Онлайн-форум «Управление внешним информированием в цифровую эпоху».

Выступая со вступительной речью, Заместитель председатель СЖВ Чан Чонг Зунг отметил, что в нынешнюю цифровую эпоху ориентация и управление работой внешнего информирования играют важную роль, что способствует повышению имиджа и положения Вьетнама в глазах международных друзей и партнеров.

Он подчеркнул, что внешнее информирование должно активно продвигать потенциал сотрудничества и преимущества Вьетнама, чтобы привлечь внимание предприятий и многосторонних международных организаций. При этом необходимо активно предоставлять своевременную информацию, бороться с неправильными и искаженными враждебными силами взглядами на имидж Вьетнама и их опровергать.

Мнения на форуме были сосредоточены на анализе и оценке ситуации, а также на предложении решений для более эффективной реализации работы управления внешним информированием в цифровую эпоху.



