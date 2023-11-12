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Уникальные особенности туризма в районе дельты Меконг
Уголок плавучего рынка Кайранг. Фото: Минь Сон/ВИАТуристическая программа, связывающая город Хошимин с провинциями и городами региона дельты реки Меконг, успешно реализована и уже показала свою эффективность.
Туристическая программа, связывающая город Хошимин с провинциями и городами в районе дельты реки Меконг, такими как Тьензянг, Виньлонг, Кантхо, Хаузянг, Сокчанг, Бакльеу, Камау, была сосредоточена на развитии туристической продукции «Аллювиальные дороги», ярко демонстрирующей особенность садового туризма. Программа «Очаровательная красота лесов и гор» соединяет город Хошимин, Тиензянг, Бенче, Чавинь. Для нее характерны истории о формировании коренных народов, привлекающие интерес посетителей. «Красота пограничного района» – это название туристической программы, реализуемой в городе Хошимин, Лонгане, Донгтхапе, Анзянге и Кьензянге. В рамках этой программы демострируются отличительные черты культуры коренных народов и местной кухни.
На основе этих трех программ около 80 туристических продуктов используются туристическим бизнес-сообществом и поставщиками туристических услуг от Хошимина до провинций и городов в дельте реки Меконг.
Заместитель директора Департамента туризма города Хошимина Буй Тхи Нгок Хиеу подчеркнула, что бизнес-сообщество и поставщики туристических услуг способствуют активному развитию деятельности по разработке туристических продуктов.
Буи Тхи Нгок Хиеу сказала, что в ближайшее время населенным пунктам необходимо использовать и разрабатывать более комплексные туристические продукты. В частности, в каждом населенном пункте разрабатывается политика стимулирования туризма, обеспечивающая достижение цели расширения международных и внутренних туристических рынков. Среди них внутренний туристический рынок по-прежнему является ключевым. Кроме того, каждый населенный пункт должен определить свой ключевой продукт для привлечения посетителей, тщательно изучать предпочтения туристов, а также консультировать Народный комитет по вопросам принятия политики по привлечению инвестиций.
Что касается города Хошимина, в настоящее время город сосредотачивает внимание на разработке туристических программ, которые могут привлечь туристов из других провинций и городов для знакомства с местным туризмом.
По словам представителей Департамента культуры, спорта и туризма некоторых провинций и городов в районе дельты реки Меконг, важным вопросом является развитие туристической рабочей силы в регионе и продвижение его преимуществ. Также населенным пунктам следует сосредоточиться на применении цифровых технологий для использования и управления туристическими ресурсами и развития современных рекламных коммуникаций.