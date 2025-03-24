Уникальные древние лодки обнаружены в провинции Бакнинь

Лодки были обнаружены в жилом районе Конгха, уезд Хаман, городок Тхуантхань, вдоль реки Зау, притока реки Тхиендык (Зыонг). Эта местность, расположенная рядом с западной стеной древней цитадели Луйлау, издавна имела историческое значение.

Нгуен Ван Чиен, местный житель, обнаружил лодки в декабре 2024 года, когда его семья занималась дноуглубительными работами в пруду. Они обнаружили длинную деревянную конструкцию, напоминающую судно, и, осознав ее потенциальную археологическую ценность, немедленно прекратили раскопки и уведомили власти. С тех пор это место охраняется для дальнейшего изучения.

Руководя раскопками, доктор Фам Ван Тьеу, заместитель заведующего отделом археологии Вьетнамского института археологии, предпринял тщательные меры по обеспечению сохранности лодок.

По словам Фам Ван Тьеу, длительное погружение в грязь и воду сделало деревянные конструкции очень хрупкими. Воздействие прямых солнечных лучей может привести к их растрескиванию, а неправильные раскопки - к необратимым повреждениям.

Эти лодки длиной около 16 метров и шириной до 2 метров необычны как по масштабу, так и по конструкции. В отличие от ранее обнаруженных лодок, в которых отсутствовали внутренние отсеки, эти разделены на шесть отдельных секций. Кроме того, в носовой части оба судна соединяет прочная деревянная балка - беспрецедентное явление для вьетнамской археологии.

Сейчас эксперты пытаются определить происхождение, возраст и назначение лодок. Исследователи тщательно просеивают осадок в каждом отсеке, собирая семена растений и другие материалы, которые могут дать подсказки об их грузе. Находки могут пролить свет на древнюю торговлю и экономический ландшафт Луйлау, крупного исторического центра.

Расположенный вдоль реки Зау, Луйлау когда-то был административным и торговым центром древних Жаочи и Жаочау. С годами многочисленные археологические находки подтвердили его значение как крупного городского центра на севере Вьетнама.

Примечательно, что в 1999 году японский археолог Нисимура Масанари обнаружил на этом месте фрагмент формы для бронзового барабана, что намекает на существование древней литейной мастерской. Последующие раскопки в 2014 году подтвердили наличие крупной металлургической мастерской, а в 2024 году было собрано более 2300 бронзовых форм для барабанов. Эти находки подчеркивают роль Луйлау как ключевого производственного центра культуры Донгшон.

Вновь обнаруженные лодки могут служить дополнительным доказательством экономического значения Луйлау. Эксперты полагают, что на этом месте мог быть причал для торговых судов или даже судостроительная верфь. Если это подтвердится, это еще больше укрепит статус Луйлау как процветающего торгового центра в древности.

Во время инспекции на месте председатель Народного комитета провинции Выонг Куок Туан призвал продолжить раскопки и исследования, чтобы оценить историческое значение лодок. Он также подчеркнул необходимость разработки комплексного плана безопасности для защиты объекта и проведения кампании по информированию общественности, чтобы подчеркнуть важность сохранения культурного наследия.

Раскопки планируется завершить к 3 апреля 2025 года.