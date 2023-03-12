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Уникальная программа парада уличной культуры «Яркая ночь фестиваля баухинии пестрой»
Это значимое мероприятие в рамках Фестиваля цветов баухинии пестрой 2023 и 7-го Дьенбьенского провинциального фестиваля культуры, спорта и туризма, посвященное чествованию культурных ценностей, признанных культурным наследием, для их представления, продвижения и помощи социально-экономическому развитию провинции Дьенбьен в частности и северо-западного региона в целом.
В программе принимают участие более 700 человек из разных подразделений в провинции Дьенбьен.
Выступая на церемонии открытия, г-н Нгуен Куанг Хунг, председатель Народного комитета города Дьенбьенфу, подчеркнул, что Дьенбьенфу - это не только место, которое напоминает и знаменует блестящую веху в истории вьетнамского народа по строительству и сохранению страны, но и известно как столица, место конвергенции, экономической торговли и культурного взаимодействия на северо-западе, где проживает 19 этнических народностей.
Каждая этническая народность имеет уникальную и яркую культуру, внося свой вклад в богатство общей культурной картины 54 братских этнических народностей.
Программа открылась первым парадом уличного искусства, который состоялся в городе Дьенбьенфу, и который подарил посетителям уникальный опыт, способствуя тем самым пробуждению потенциальных преимуществ, культурных ценностей.
Фестиваль цветов баухинии пестрой в провинции Дьенбьен проходит ежегодно в марте в связи с празднованием исторической кампании Дьенбьенфу.
В 2023 году фестиваль цветов баухинии пестрой является мероприятием, посвященным крупным праздникам провинции Дьенбьен, таким как 69-летие победы Дьенбьенфу (7 мая 1954 г. - 7 мая 2023 г.), 114-летие со дня основания провинции (28 июня 1909 г. - 28 июня 2023 г.), 74 года со дня основания партийной организации (10 октября 1949 - 10 октября 2023).