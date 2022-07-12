Университет Биньдиня сотрудничает с японской группой в обучении персонала

Университет Куангчынг, расположенный в городе Куиньон центральной провинции Биньдинь, подписал программу сотрудничества по обучению персонала с японско-вьетнамской компанией MCHR Consultant (JVMCHR), единственным представителем во Вьетнаме японской медицинской группы Aoyama.

Программа направлена на обучение японскому языку и профессиональным навыкам для вьетнамских студентов и рабочих, которые планируют работать в стране Северо-Восточной Азии.

Это создаст возможности для студентов Университета Куангчынг и его школ-партнеров в Биньдине и близлежащих провинциях бесплатно изучать японский язык и учиться в Японии, заявил ректор Университета Куангчынг Нгуен Динь Фу на церемонии подписания 9 июля, выражая надежду, что отношения его школы с JVMCHR будут продолжать расти.

Заместитель директора JVMCHR Асага Хироши сказал в рамках этой программы, что компания предоставит бесплатную программу стоимостью 3.600 долл. США для студентов университета, специализирующихся на сестринском деле и желающих учиться и работать в Японии. Программа поможет сократить расходы, которые им приходится покрывать при обучении там.

Также 9 июля в Университете Куангчынг открылся бесплатный урок японского языка для примерно 200 студентов университета и некоторых средних школ в провинциях Биньдинь, Фуйен и Зялай. Класс, организованный как в офлайн, так и в онлайн-форматах, является частью программы сотрудничества университета с JVMCHR.