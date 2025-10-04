Улучшение логистической связности в юго-западном приграничном регионе откроет новые возможности для бизнеса

В настоящее время Вьетнам является третьим по величине торговым партнёром Камбоджи (после Китая и США) и крупнейшим в рамках АСЕАН. В свою очередь, Камбоджа занимает четвёртое место среди торговых партнёров Вьетнама в блоке, при этом насчитывается 215 вьетнамских инвестиционных проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, телекоммуникации, банковское дело, пищевая переработка, горнодобывающая промышленность, авиация и туризм. Стороны подписали ряд важных соглашений, включая Соглашение о содействии двусторонней торговле на 2025–2026 годы, меморандум о взаимопонимании по развитию приграничной торговой инфраструктуры и соединений «дорога–водный путь», а также туристическую программу «одно путешествие – три направления» совместно с Лаосом. Эти рамочные документы не только способствуют более плавным торговым потокам, но и расширяют возможности для трансграничного логистического сотрудничества.



В провинции Тэйнинь четыре международных пограничных пункта - Мокбай, Шамат, Биньхьеп и Таннам, которые в настоящее время модернизируются, играют ключевую роль наряду с Международным портом Лонган.



Порт, построенный корпорацией Dong Tam в рамках многофункционального комплекса «морской порт – промышленность – логистика – город», расположен в стратегической точке, соединяющей Хошимин, дельту Меконга, Юго-Восточный регион и Камбоджу через автомобильные дороги и реку Меконг. Он превратился в важнейший узел для перевалки промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции и морепродуктов из основных производственных зон.



По словам Нго Тхи Тхань Ви, заместителя генерального директора компании Long An International Port JSC, порт был модернизирован и способен принимать суда водоизмещением до 70 000 DWT, располагая современными складами и логистической инфраструктурой. Порт готов обеспечивать перевалку грузов из Камбоджи на международные рынки. Однако, как отметила Нго Тхи Тхань Ви, порт пока не включён в перечень транзитных водных путей по Соглашению о транспорте между Вьетнамом и Камбоджей, что создаёт препятствия для полного раскрытия его потенциала.



Поскольку порт Лонган не имеет статуса транзитного, грузы, ввозимые через него, должны сначала поступать на таможенные склады временного хранения, прежде чем отправляться в Камбоджу. Это создаёт дополнительные расходы и процедуры, ограничивая развитие логистики между двумя странами, подчеркнула она.



Бизнес также выражает обеспокоенность высокими логистическими издержками. Генеральный директор Seaspimex Vietnam Нгуен Ким Хау призвал к выработке политики по снижению затрат на топливо, импорт техники и транспортные операции, чтобы уменьшить логистические расходы.



В свою очередь, генеральный директор Logsun Global Logistics Чинь Тхи Суан Зьёу подчеркнула, что Камбоджа - это не только экспортный рынок, но и «ворота» для углубления интеграции Вьетнама в АСЕАН. Она указала на узкие места, такие как слабая транспортная инфраструктура, отсутствие холодильных складов, перегрузки в часы пик, громоздкие административные процедуры и скрытые издержки - задержки при проверках и дорожные сборы, которые дополнительно подрывают конкурентоспособность.



Вьетнам и Камбоджа работают над тем, чтобы довести двусторонний товарооборот до 20 млрд долларов США. Сельское хозяйство, в частности экспорт фруктов и овощей, становится ключевым двигателем этого процесса.

По словам заместителя генерального секретаря Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Вьетнама (Vinafruit) Нгуен Ван Мыой, площади фруктовых культур во Вьетнаме стабильно расширяются, что позволяет диверсифицировать рынки и значительно повышать доходы фермеров. Только в 2024 году Вьетнам экспортировал в Камбоджу фруктов и овощей почти на 17 млн долларов США.



Председатель Вьетнамо-камбоджийской бизнес-ассоциации Окнха Ленг Рити отметил, что близкая дружба двух стран, общая граница и культурное сходство создают прочную основу для экономического сотрудничества. Он призвал создать общий цифровой портал для предприятий, продвигать межотраслевое сотрудничество в сферах сельского хозяйства, агропереработки, туризма, информационных технологий и строительства, а также развивать интегрированные цепочки поставок. Ассоциация, подчеркнул он, и впредь будет служить мостом для бизнеса, оказывая юридическую, финансовую и торгово-промоционную поддержку.



Товарооборот Вьетнама с Камбоджей демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году торговля по сухопутной границе достигла 7,26 млрд долларов США, увеличившись на 18,2% в годовом выражении. В первые семь месяцев 2025 года этот показатель составил 5,17 млрд долларов США, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам директора Департамента внешней торговли Министерства промышленности и торговли Нгуен Ань Шона, сейчас самое подходящее время для переориентации приграничной торговли на формирование кластеров экономических коридоров. Он предложил связать Центральное нагорье и Южно-Центральный регион (фрукты, древесина, каучук), регион Юго-Востока (промышленная переработка, пограничные пункты Мокбай – Шамат как ворота в Хошимин и морские порты) и Меконгскую дельту (распределение высококачественной сельхозпродукции через реку Меконг).



Он также подчеркнул необходимость диверсифицировать структуру экспорта, увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью в сельском хозяйстве, рыбной промышленности, текстильном и электронном секторах, а также ускорить развитие электронной коммерции и цифровизации приграничной торговли. Это включает упрощение процедур, расширение цифровой инфраструктуры, усиление управления на границах и предотвращение контрабанды и оборота поддельных товаров для обеспечения прозрачности и устойчивости.

