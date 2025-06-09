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Улучшение инвестиционной и деловой среды: укрепление доверия предприятий и людей
Министерство промышленности и торговли Вьетнама недавно подписало соглашение о сотрудничестве на 2026-2028 годы с таиландской компанией Central Retail Group, направленное на увеличение присутствия вьетнамских товаров как на внутреннем, так и на международном рынках, особенно в секторах потребительских товаров, сельского хозяйства и рыбной продукции.
В рамках партнерства Central Retail станет одним из организаторов крупных мероприятий по продвижению торговли, таких как ежегодная неделя вьетнамских товаров в Таиланде, а также примет участие во Вьетнамской международной выставке Sourcing Expo, помогая соединить вьетнамских поставщиков с международными системами розничной торговли. Кроме того, тайская корпорация обязуется оказывать техническую поддержку вьетнамским компаниям, чтобы их продукция попала на полки сетей супермаркетов и торговых центров.
Компания также планирует проводить исследования и разрабатывать проекты по производству сельскохозяйственной продукции, отвечающей внутренним и международным стандартам качества, а также участвовать в инициативах по созданию бренда для вьетнамской специализированной сельскохозяйственной продукции.
Так же расширяет свое присутствие и MM Mega Market (MM), одна из крупнейших современных оптовых и розничных компаний Вьетнама. Имея 21 оптовый центр и супермаркет по всей стране, шесть закупочных станций, восемь складов B2B и сеть из сотен фермеров, MM становится ключевым двигателем потребления и распространения вьетнамских продуктов.
Вьетнамские продукты составляют более 80% складских запасов MM. Складские помещения компании играют важнейшую роль в сохранении и распределении вьетнамской сельскохозяйственной продукции, такой как свинина, фрукты и овощи, способствуя стабильности рынка в сложные периоды и поддерживая потребление местной продукции.
Умеш Пандей, представитель торгового представительства Таиланда, заявил, что тайские предприятия продолжат расширять инвестиции и искать возможности сотрудничества во Вьетнаме, начиная с оптовой и заканчивая розничной торговлей и даже элитным сегментом рынка.
Для продвижения кампании «Вьетнамцы отдают предпочтение вьетнамской продукции» в этом году Министерство внутренних дел усилило работу по информированию общественности о производственных возможностях вьетнамских предприятий, одновременно повышая статус вьетнамской продукции и улучшая ее качество и конкурентоспособность, чтобы она могла покорить вьетнамских потребителей.
Министерство уделяет должное внимание сочетанию традиционной торговли с цифровыми платформами, чтобы использовать неиспользованный потенциал внутреннего рынка.
Кроме того, министерство планирует создать основы для справедливой и здоровой конкурентной среды, которая мобилизует все секторы экономики на участие в экономическом росте и внесет в него свой вклад посредством институциональных улучшений и прозрачной правовой базы. Министерство заявило о своей готовности устранить ненужные и неясные условия ведения бизнеса, провести активную институциональную реформу и улучшить деловой климат, способствуя укреплению доверия бизнеса и граждан.
Основное внимание будет также направлено на устранение препятствий и поддержку восстановления бизнеса в основополагающих отраслях, экспортно-ориентированных секторах и вспомогательных отраслях. Меры по стимулированию потребления будут осуществляться посредством общенациональных мероприятий по стимулированию торговли и масштабных рекламных кампаний, направленных на стимулирование внутреннего экономического роста.
В дополнение к этим усилиям план министерства предусматривает усиление контроля и урегулирование вопросов, связанных с контрабандными товарами, подделками, нарушениями интеллектуальной собственности и нарушениями безопасности пищевых продуктов, а также усиление контроля за нарушениями в сфере электронной торговли, мошенничеством в отношении происхождения товаров и незаконной перевалочной деятельностью.