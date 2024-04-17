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НОВОСТИ

Улучшение доступа к ИТ позволяет людям с ограниченными возможностями полностью интегрироваться в общество

За последние годы Вьетнам принял меры по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями в получении доступа к информационным технологиям и их использовании, что позволило им в большей степени интегрироваться в общество. Во Вьетнаме насчитывается более 7 миллионов людей с ограниченными возможностями, что составляет более 7% населения в возрасте от 2 лет и старше.

В условиях активного развития информационных технологий Партия и государство приняли множество руководящих принципов, мер, отраженных в Законе о инвалидах и подзаконных актах, направленных на облегчение доступа людей с ограниченными возможностями к информационным технологиям и их использования, тем самым сокращая разрыв между людьми с ограниченными возможностями и трудоспособными лицами.

Данг Ван Тхань, постоянный вице-председатель Вьетнамской федерации организаций инвалидов, отметил, что развитие науки и технологии существенно помогло людям с ограниченными возможностями полностью и на равных условиях интегрироваться в общество, поскольку это помогает им участвовать в обмене и поиске информации, а также в поиске работы.

Нго Тхи Хуен Минь, генеральный директор социального предприятия Nghi Luc Song («Воля к жизни»), сказала, что ее компания ежегодно проводит обучение примерно для 120 людей с ограниченными возможностями, 70% из которых уже прошли обучение и получили работу с хорошей зарплатой.

Она отметила, что предприятие по-прежнему ищет новые рабочие места, связанные с информационными технологиями, для обучения людей с ограниченными возможностями в будущем.

Данг Ван Тхань отметил, что государство выделило бюджетные средства на профессиональное обучение и создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, многие из которых получили доступ к льготным кредитам, профессиональному обучению и тренингам по повышению квалификации для развития производства и предпринимательской деятельности.

Однако, по его словам, помимо государственного бюджета, участие предприятий и общественных организаций также имеет решающее значение для интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.

Люди с ограниченными возможностями по-прежнему сталкиваются с многочисленными трудностями в доступе к технологиям. В частности, людям с инвалидностью по зрению по-прежнему требуется помощь при прохождении процедур на порталах государственных услуг.

Министерство информации и коммуникаций (MIC) выпустило циркуляр о применении стандартов и технологий для облегчения доступа инвалидов к информационно-коммуникационным продуктам и услугам и их использования.

Динь Вьет Ань, вице-председатель Вьетнамской ассоциации слепых, выразила надежду, что сфера применения этого циркуляра будет расширена и все учреждения и организации будут обязаны обеспечить свои веб-сайты удобствами для людей с нарушениями зрения, в частности, и людей с ограниченными возможностями в целом, чтобы они могли легко получать доступ к информации в цифровой среде.

Чтобы помочь людям с ограниченными возможностями освоить технологии, Вьетнамская федерация организаций людей с ограниченными возможностями и 50 организаций-членов часто проводят учебные курсы по информационным технологиям.

Федерация также сотрудничает с Национальным институтом программного обеспечения и индустрии цифрового контента MIC в разработке программного обеспечения для сбора данных о лицах с ограниченными возможностями, которое включает информацию о количестве лиц с ограниченными возможностями, их формах инвалидности и спросе на образование, медицинское обслуживание и трудоустройство. На основе этих данных, по словам Данг Ван Тханя, он будет предлагать и продвигать поправки к политике, чтобы обеспечить максимально возможную помощь уязвимым группам.

В ближайшее время федерация и организации-члены будут проводить больше мероприятий в поддержку людей с ограниченными возможностями, в частности, расширять обучение навыками ведения бизнеса в Интернете и информационным технологиям, а также внедрять политику поддержки, чтобы люди с ограниченными возможностями могли использовать информационные технологии для улучшения качества своей жизни и снижения зависимости от общества.

На протяжении более 10 лет, прошедших с момента ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов и введения в действие Закона о правах инвалидов, Вьетнам прилагал неустанные усилия для улучшения доступности услуг для людей с ограниченными возможностями. Цифровая трансформация во многих областях способствовала осуществлению их прав и интеграции в общество.

ВИА/ИЖВ

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